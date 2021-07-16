Как Jaguar I-Pace поможет самолету установить скоростной рекорд

Самолет был создан для программы ACCEL. Самолет Spirit of Innovation оснащен электродвигателем 500 л. с. и самой мощной из когда-либо собранных аккумуляторных батарей, энергии которой достаточно для питания 250 домов или перелета из Лондона до Парижа на одной зарядке.

Технологию ACCEL планируется использовать, чтобы создать целую линейку электрических и гибридно-электрических продуктов для городского и пригородного воздушного транспорта, а также в других сегментах электроавиации

В свою очередь, на I-PACE установлены два электродвигателя, общая максимальная мощность которых составляет 394 л. с., а их работу обеспечивает современная литий-ионная батарея мощностью 90 кВт·ч. I-PACE способен проехать 470 км без подзарядки — ровно столько путь от Лондона до Парижа.

А еще британский автопроизводитель Jaguar Land Rover стал партнером Google в инновационном проекте по контролю качества воздуха. В электрический кроссовер Jaguar I-Pace интегрировали датчики измерения качества воздуха и технологию построения карт Street View.