Как ушлые автовладельцы продлевают жизнь аккумулятору, переставляя его в багажник

Для начала вспомним, от чего чаще всего в короткие сроки «дохнут» аккумуляторы. Самый-самый бич наиболее распространенных ныне свинцово-кислотных автомобильных стартерных батарей— сульфатация их пластин. Именно из-за нее даже самый крутой и брендовый аккумулятор не проживет у вас дольше семи лет. Его убьет сульфатация. А на практике, если ваша батарея протянула хотя бы лет пять — уже можете радоваться.

Наука говорит, что процесс сульфатации аккумулятора заключается в осаждении кристаллов сульфата свинца на его пластинах. Чем больше сульфата оседает на свинце в «банках» батареи, тем сильнее падает ее общая эффективность.

В минимальных масштабах этот процесс идет постоянно. Но его сильно ускоряют такие обстоятельства как перезаряд или хронический недозаряд «аккума», а также перегрев «батарейки». И чем сильнее и продолжительнее превышение температуры над оптимальной, тем интенсивней протекает сульфатация.

Известно, что лучше всего аккумулятор работает в диапазоне температур 10−20С выше нуля. А по-настоящему опасной интенсивности негативные химические реакции в батарее достигают уже при температуре + 30С и больше. Заметим, что в типичный жаркий летний день температура под капотом легко может достигнуть +70С. Ведь, помимо разогретого мотора, поддавать жару в такой ситуации будет еще и палящее солнце, бьющее прямо в капот.