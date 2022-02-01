Как ушлые автовладельцы продлевают жизнь аккумулятору, переставляя его в багажник

Для начала вспомним, от чего чаще всего в короткие сроки «дохнут» аккумуляторы. Самый-самый бич наиболее распространенных ныне свинцово-кислотных автомобильных стартерных батарей— сульфатация их пластин. Именно из-за нее даже самый крутой и брендовый аккумулятор не проживет у вас дольше семи лет. Его убьет сульфатация. А на практике, если ваша батарея протянула хотя бы лет пять — уже можете радоваться.
Наука говорит, что процесс сульфатации аккумулятора заключается в осаждении кристаллов сульфата свинца на его пластинах. Чем больше сульфата оседает на свинце в «банках» батареи, тем сильнее падает ее общая эффективность.
В минимальных масштабах этот процесс идет постоянно. Но его сильно ускоряют такие обстоятельства как перезаряд или хронический недозаряд «аккума», а также перегрев «батарейки». И чем сильнее и продолжительнее превышение температуры над оптимальной, тем интенсивней протекает сульфатация.
Известно, что лучше всего аккумулятор работает в диапазоне температур 10−20С выше нуля. А по-настоящему опасной интенсивности негативные химические реакции в батарее достигают уже при температуре + 30С и больше. Заметим, что в типичный жаркий летний день температура под капотом легко может достигнуть +70С. Ведь, помимо разогретого мотора, поддавать жару в такой ситуации будет еще и палящее солнце, бьющее прямо в капот.
Помимо усиления сульфатации, нагрев до столь высоких температур резко ускоряет процесс испарения электролита из «банок» аккумулятора. В атмосферу уходит не только водяной пар, но и серная кислота. При этом она вступает в реакцию с металлом клемм. Появляющаяся в результате окись серьезно снижает величину пускового тока, идущего от батареи к стартеру. Таким образом, становится понятно, что жара под капотом просто убивает аккумулятор. Что, в конце концов, приводит к неприятным сюрпризам уже зимой — когда из-за батареи начинаются проблемы с запуском мотора.
Поэтому-то автомобилисты и прибегают к радикальному средству спасения стартерной батареи — ее переносу из жаркого подкапотного пространства в прохладный багажник машины, туда, где нет раскаленного блока цилиндров и не так сильно печет солнце. По окончании «переезда», в качестве бонуса мы получаем улучшение развесовки машины по осям — не даром же стартерная батарея располагается в багажниках у многих моделей Mercedes и BMW.
Перенести «аккум» в багажник — плевая задача для более-менее грамотного автоэлектрика. Главное при этом — не экономить на толщине медного кабеля, который проляжет от «плюса» батареи в багажнике к моторному отсеку. А еще надо проследить за качеством его электрического соединения со штатным «плюсовым» проводом.