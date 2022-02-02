Егерь после «прокачки»: первый тест-драйв обновленного Subaru Forester

С «лица» обновленный Forester легко отличить от дореформенной модели с первого взгляда. У машины появилась новая головная оптика с крупными «скобами» ходовых огней, решетка радиатора получила крупные поперечины, изменился и дизайн переднего бампера.
В зависимости от комплектации разнятся и противотуманки. В версии Sport они как бы пятисекционные, а в Premium — более привычные. Сзади — почти без изменений, лишь на бампере появилась серебристая накладка. Добавим сюда 18-дюймовые колесные диски иного дизайна, три новых цвета кузова и получим полную картину. Кому кажется, что букв много, смотрите на фото: там все прекрасно видно.
Интерьер обновления не коснулись, так что, усевшись за руль, снова пустил скупую мужскую слезу, особенно при взгляде на клавиши обогрева сидений. Их олдскульный дизайн в который раз заставил вспомнить легендарные японские машины 90-х годов. В остальном, кстати, без претензий. Тканевая обивка сидений и дверных карт в версии Sport смотрится очень стильно. Она понравилась куда больше оформления салона в комплектации Premium.
Есть здесь и другие «фишки». Например, камера мониторинга состояния водителя зорко бдит за тем, чтобы рулевой не отвлекался от дороги. И если в движении глаза уткнулись в любимый телефон, система звуками предложит все же посмотреть на дорогу.
Появилась и система управления жестами. Правда, пока с ее помощью можно лишь повышать или понижать температуру в салоне. Разжал ладонь — сделал теплее. Закрыл — холоднее. Штука инновационная, поэтому пришлось к ней привыкать, и поначалу традиционные «крутилки» климата показались удобнее. Было и ложное срабатывание, когда правой рукой потянулся почесать затылок, и температура в салоне вдруг скакнула на пару градусов вниз. Ну да ладно, все это мелочи. Приятные мелочи. Главное,как автомобиль себя покажет на асфальте и вне его.
Что касается силовых агрегатов, то они остались прежними. Есть выбор из бензиновых моторов объемом 2 (150 л. с.) и 2,5 (185 л. с.) литра. Оба работают в паре с клиноременным вариатором. А вот подвеску перенастроили. Изменили характеристики передних цилиндрических пружин и демпферов — для более плавной работы ходовой части. Кроме того, старший мотор получил новую алюминиевую опору двигателя, дабы вибрации и шумы стали много меньше.
На дороге Forester остался «Форестером», и тут надо сделать три раза «ку» полному приводу. Кроссовер стабилен при проезде переметов, и даже когда одно из колес попадает на ледяной «пупырь», машина сохраняет нордическое спокойствие. Всяческие нервозности и паразитные уводы — это не про Forester.
Теперь скажу пару слов, о фирменной системе EyeSight, расширенный функционал которой делает ее неприлично умной. В зоне стереокамер появился дополнительный обогрев стекла, а угол обзора самих электронных глаз увеличился в два раза. Плюс обновлен софт управляющий всем «железом».
В итоге это позволило добавить систему удержания автомобиля по центру полосы движения, а также обзавестись функцией экстренного маневрирования. То есть, если система фиксирует, что сбоку в полосе движения появилось препятствие, то сначала она дает команду на экстренное торможение. Если же тормозного пути не хватает, то радары начинают сканировать пространство сзади автомобиля. В случае, когда там никого нет, система отворачивает руль от препятствия. Сам по себе алгоритм сложный, работает, когда машина движется именно в своей полосе. То есть самовольно Forester в соседнюю полосу не вильнет.
К счастью, во время теста эту функцию я не проверял, но в дороге очень часто пользовался комплексом EyeSight. Он продолжает держать высокую планку. Правда, в грязь и слякоть отключается, высвечивая на приборке соответствующие пиктограммы.
Пока проверял работу адаптивного круиза, не заметил, как дорога привела на заснеженную грунтовку. Здесь в помощь высокий клиренс в 220 мм и система X Mode с внедорожными режимами. С таким набором даже на колейной грунтовке, где ездят рамные внедорожники да бульдозеры, Forester не пасует. Гребет в рыхлом снегу, цепляется за лед всеми ведущими.
Определенно: может «Егерь» многое, но чувствуется, что подвеска, конечно же, больше настроена под асфальт. На подъемах, которые прохожу ходом, ощутимо трясет. А когда колесо попадает в глубокие ямы, спрятанные прямо в колее, ходовую пробивает. Даже удивительно, что после такого лютого снегомеса мы не покрошили бамперы, да и колеса остались целы.
Subaru Forester еще раз показал, что способен на приключения, причем довольно эксремальные. Он все также бодро чувствует себя на плохой дороге и готов подстраховать водителя не только набором электронных систем, но и надежным «железом». За все это, конечно, приходится платить. Базовый «прайс» стартует от 3 049 000 рублей, а машина с 2,5-литровым мотором обойдется минимум в 3 609 900 рублей. И это еще без дилерских «допов». Поэтому уж, чтобы стать фанатом Subaru, нужно хорошенько зарабатывать.