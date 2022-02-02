Егерь после «прокачки»: первый тест-драйв обновленного Subaru Forester

Интерьер обновления не коснулись, так что, усевшись за руль, снова пустил скупую мужскую слезу, особенно при взгляде на клавиши обогрева сидений. Их олдскульный дизайн в который раз заставил вспомнить легендарные японские машины 90-х годов. В остальном, кстати, без претензий. Тканевая обивка сидений и дверных карт в версии Sport смотрится очень стильно. Она понравилась куда больше оформления салона в комплектации Premium.

Есть здесь и другие «фишки». Например, камера мониторинга состояния водителя зорко бдит за тем, чтобы рулевой не отвлекался от дороги. И если в движении глаза уткнулись в любимый телефон, система звуками предложит все же посмотреть на дорогу.

Появилась и система управления жестами. Правда, пока с ее помощью можно лишь повышать или понижать температуру в салоне. Разжал ладонь — сделал теплее. Закрыл — холоднее. Штука инновационная, поэтому пришлось к ней привыкать, и поначалу традиционные «крутилки» климата показались удобнее. Было и ложное срабатывание, когда правой рукой потянулся почесать затылок, и температура в салоне вдруг скакнула на пару градусов вниз. Ну да ладно, все это мелочи. Приятные мелочи. Главное,как автомобиль себя покажет на асфальте и вне его.