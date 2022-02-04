Обновленный BMW X5 замечен на дорожных испытаниях

Интересно, что тестовый автомобиль, попавший в объективы фотокамер, не прячется за камуфляжной пленкой полностью — прикрыты лишь некоторые его части. Но даже несмотря на маскировку, мы можем рассмотреть видоизмененные бамперы, перелицованные воздухозаборники спереди и иные светоотражатели сзади. А вот оптику, как и радиаторную решетку, баварцы, похоже, трогать не стали.

Куда больше изменений должно произойти в салоне. Так, по данным наших зарубежных коллег из Motor1, посвежевший BMW X5 обзаведется новой мультимейдийной системой с двумя экранами. Следовательно, изменится дизайн передней панели, а вместе с ним, вероятно, и оформление центральной консоли. Но фотографий интерьера пока нет — придется еще немного подождать.

Непонятно, какие новшества ждут нас по части «железа», если таковые вообще предусмотрены грядущим рестайлингом. Напомним, что сегодня BMW X5 продается в России в шести модификациях с бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 231 до 530 л. с. Самый доступный — кроссовер в исполнении X5 xDrive25d Business — предлагается от цене от 6 040 000 рублей.

По предварительным данным, премьера обновленного SUV состоится до конца 2022 года. А на конвейер он встанет не раньше апреля 2023-го.