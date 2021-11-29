Капкан ГИБДД: как из-за расколотого бампера лишиться и машины, и денег

В проекте нового Административного кодекса, как ожидается, появится сразу несколько новых штрафов для водителей. Среди них в ст. 16.10 КоАП вводится наказание для владельцев так называемого «автохлама» — штраф в размере от 1000 до 3000 рублей. Изначально речь шла о разукомплектованных машинах, которые, порой, годами простаивают без движения на парковках во дворах и у обочин городских улиц. Но подвох кроется не в самом штрафе, а в критериях, на основании которых машину будут официально признавать этим самым автохламом, а ее собственника — нарушителем, заслуживающим наказания.

Определяющим признаком «автохламности» предложено считать отсутствие у автомобиля хотя бы одной кузовной детали. Это может быть дверь, одно из стекол, капот, бампер и даже замок двери или пробка топливного бака! То есть, если у вашего автомобиля каким-то образом был расколот бампер и, не дай Бог, заметная часть его осыпалась где-то на асфальт, по новому КоАП вас можно штрафовать хоть каждый день. Причем вы можете даже никуда не ездить на авто. Инспектору достаточно будет время от времени наведываться во двор вашего дома, где будет дожидаться прибытия заказанного в автомагазине бампера ваш «железный конь». И каждый раз выписывать штрафы.