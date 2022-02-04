Зачем хитрые автовладельцы смазывают «дворники» силиконом

Щетки стеклоочистителей, установленные автопроизводителем, за редким исключением, являются наиболее удачным решением, чем OEM-продукция, которая предлагается на замену в розничной сети. А потому многие автомобилисты стараются сохранить их первозданное техническое состояние как можно дольше, придумывая различные способы сделать это. И одним из секретов вечной молодости вроде бы является силикон.
Считается, что щетки стеклоочистителя — это расходный материал, и по мере износа их попросту нужно менять на новые. Но многие водители с этим утверждением не соглашаются. Да, эксплуатация в сложных погодных условиях, безусловно, приводит к постепенному износу и резиновых чистящих «ресчничек», и самих механизмов стеклоочистителей. Однако если грамотно, а главное, регулярно ухаживать за «дворниками», то они прослужат не один, и даже не два сезона. И здесь на помощь приходит силикон.
Во-первых, необходимо постоянно очищать поверхность чистящих элементов от грязи. Для этого на губку капают немного силикона, и тщательно протирают рабочую поверхность щеток. Признаться, грязи на губке остается предостаточно. И именно ее скопление делают щетки неэластичными, а, следовательно, не эффективными в работе. Ко всему прочему, резина под действием ультрафиолета и морозов имеет свойства рассыхаться. И здесь силикон снова будет к месту.
Во-вторых, благодаря обработке силиконовой смазкой резиновых чистящих «ресничек», их эластичность восстанавливается. Они плотнее прилегают к стеклу и лучше чистят его от воды и грязи. Впрочем, если случай запущенный, то все эти премудрости вряд ли помогут. И тогда варианта, кроме как заменить щетки, у вас нет. Но даже после замены необходимо следить за их состоянием, обслуживать механизм и чистящую часть стеклоочистителя.
Еще один плюс использования составов на основе силикона — это избавление от примерзания щеток при перепадах температуры. Силиконовая смазка отталкивает воду, препятствуя замерзанию и защищает резину «дворника» от разрушения. Впрочем, использование силиконовых смазок не отменяет и главных принципов безопасной эксплуатации щеток стеклоочистителя, при несоблюдении которых их износ стремительно усиливается.
Так, например, нельзя включать щетки на сухую. Это быстро изнашивает резинки. Не стоит при помощи «дворников» счищать со стекла налипший снег и лед. Будет лучше, если первую очистку вы проведете самостоятельно. А после того, как стекло прогреется изнутри, можно включать стеклоочиститель.
Ни в коем случае не применяйте силу, если щетки примерзли к стеклу. Используйте подогрев либо прогревайте машину до того момента, пока стекло не оттает, и стеклоочиститель не освободится естественным образом. Бескаркасные щетки легко снимаются, и благодаря этому в снегопады их можно забирать домой. Но ни в коем случае не оставляется дворники поднятыми, как ваш сосед по парковке — этот способ «сохранения» щеток растягивает прижимную пружину, и в последствии стеклоочиститель не плотно работает по лобовому стеклу, оставляя на нем слякоть и грязь.