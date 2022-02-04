Зачем хитрые автовладельцы смазывают «дворники» силиконом

Щетки стеклоочистителей, установленные автопроизводителем, за редким исключением, являются наиболее удачным решением, чем OEM-продукция, которая предлагается на замену в розничной сети. А потому многие автомобилисты стараются сохранить их первозданное техническое состояние как можно дольше, придумывая различные способы сделать это. И одним из секретов вечной молодости вроде бы является силикон.

Считается, что щетки стеклоочистителя — это расходный материал, и по мере износа их попросту нужно менять на новые. Но многие водители с этим утверждением не соглашаются. Да, эксплуатация в сложных погодных условиях, безусловно, приводит к постепенному износу и резиновых чистящих «ресчничек», и самих механизмов стеклоочистителей. Однако если грамотно, а главное, регулярно ухаживать за «дворниками», то они прослужат не один, и даже не два сезона. И здесь на помощь приходит силикон.

Во-первых, необходимо постоянно очищать поверхность чистящих элементов от грязи. Для этого на губку капают немного силикона, и тщательно протирают рабочую поверхность щеток. Признаться, грязи на губке остается предостаточно. И именно ее скопление делают щетки неэластичными, а, следовательно, не эффективными в работе. Ко всему прочему, резина под действием ультрафиолета и морозов имеет свойства рассыхаться. И здесь силикон снова будет к месту.