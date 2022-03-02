Первые подробности о новейшем кроссовере Jeep

Внешний вид нового кроссовера Jeep (его название американцы пока не раскрывают) перекликается с экстерьером Compass. А вот по части железа у братьев, очевидно, общего будет мало. И хотя технические подробности о новинке компания тоже держит в строжайшем секрете, кое-какие предположения на этот счет у экспертов есть. Например, о том, что в ее основу ляжет платформа e-CMP, на которой базируются «электрички» Peugeot и Opel.

Так это или нет, мы, вероятно, узнаем позже. И ждать осталось недолго, ведь мировая премьера новинки намечена на четвертый квартал текущего года. Что же до старта продаж, то он запланирован на начало 2023-го.

Приедет ли кроссовер в Россию, вопрос пока открытый. С одной стороны, электрокары у нас спросом не пользуются, да и непонятно, чем в результате обернется кризис, спровоцированный украинским конфликтом.

С другой же стороны, автопроизводители один за другим запускают у нас свои электрические модели — так сказать, прощупывают почву и пытаются застолбить свое местечко в сегменте. А потому не исключено, что и Jeep последует примеру конкурентов. Если, конечно — повторимся — позволит обстановка: в частности, политическая ситуация и курс валют.