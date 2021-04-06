Обновленный Jeep Compass: в чем сила, брат?

Снаружи распознать обновленную версию помогут более узкие фары и иной передний бампер — с широкой черной вставкой. А внедорожному исполнению Trailhawk вообще полагается совершенно другой обвес, повышающий проходимость авто из-за больших углов въезда и съезда.

Моторная гамма оказалась дополнена 1,3-литровым турбомотором с отдачей в 130 или 150 л. с. С ним могут агрегатироваться классическая «механика» или роботизированный «преселектив». Кроме того, теперь Compass оснащается подключаемым гибридным приводом для движения только на электротяге.

И, конечно, кроссовер, как это сейчас принято, стал уменее, так как отныне оснащается системами помощи водителя второго уровня — проще говоря, «полуавтопилотом». Правда, ставить электронных помощников начнут лишь со второй половины года.

И еще. В этом году без преувеличения культовой марке Jeep исполняется 80 лет. В честь юбилея заокеанский бренд выпустит специальные версии для внедорожника Wrangler. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинку можно приобрести досрочно.