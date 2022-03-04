Конфликт на Украине нипочем: китайцы выводят на наш рынок новые модели

Но для начала скажем, что представительство бренда утверждает, будто Exeed LX «будет доступен для приобретения у официальных российских дилеров марки в марте этого года». То есть, похоже, китайцы абсолютно уверены, что конфликт на Украине закончится именно в этом месяце, а вместе с ним вернутся к вменяемым значениям курсы валют.

Иначе столь смелое заявление объяснить довольно сложно, ведь и так совершенно ясно, что от изначально предполагаемого ценника в 1 250 000 рублей китайцам по любому придется отказаться. Что же: поживем — увидим, а пока напомним, чем готова порадовать соотечественников новинка.

За ее основу взят пришедшийся россиянам по вкусу Chery Tiggo 7, так что здесь без сюрпризов: независимые подвески (спереди — МакФерсон, сзади — многорычажка). Длина автомобиля — 4533, ширина — 1848, высота — 1690 мм. Колесная база — 2650 мм, а клиренс — 185 мм. Заявленный расход топлива — более 10 л в городском режиме и 6Б8 — в загородном. Разгон до 100 км/ч — 10.5 секунд. То есть в целом ничего сверхъестественного, но вполне в трендах современного «кроссоверостроения».