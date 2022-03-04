Конфликт на Украине нипочем: китайцы выводят на наш рынок новые модели

Фото производителя.
Очередным свидетельством тому, что невзирая на мощные антироссийские санкции мы без новых машин не останемся — вывод на наш рынок компактного кроссовера Exeed LX. Другими словами, Поднебесная точно нас без колес не оставят. Другое дело, что многие моторизованные россияне предпочли бы купить вместо премиального китайца обычный Volkswagen Tiguan. Но тут уж, как говорится, не до жиру: немцы и их присные по концерну VAG покинут, скорее всего, Россию. Так что напомним, чем готова порадовать соотечественников новинка.
Лика Затворная

Но для начала скажем, что представительство бренда утверждает, будто Exeed LX «будет доступен для приобретения у официальных российских дилеров марки в марте этого года». То есть, похоже, китайцы абсолютно уверены, что конфликт на Украине закончится именно в этом месяце, а вместе с ним вернутся к вменяемым значениям курсы валют.

Иначе столь смелое заявление объяснить довольно сложно, ведь и так совершенно ясно, что от изначально предполагаемого ценника в 1 250 000 рублей китайцам по любому придется отказаться. Что же: поживем — увидим, а пока напомним, чем готова порадовать соотечественников новинка.

За ее основу взят пришедшийся россиянам по вкусу Chery Tiggo 7, так что здесь без сюрпризов: независимые подвески (спереди — МакФерсон, сзади — многорычажка). Длина автомобиля — 4533, ширина — 1848, высота — 1690 мм. Колесная база — 2650 мм, а клиренс — 185 мм. Заявленный расход топлива — более 10 л в городском режиме и 6Б8 — в загородном. Разгон до 100 км/ч — 10.5 секунд. То есть в целом ничего сверхъестественного, но вполне в трендах современного «кроссоверостроения».

Фото производителя.

Тоже самое можно сказать и про экстерьер (светодиодная оптика по кругу, и про интерьер (исключительно кожаная отделка). Этот «китаец», что называется, не хуже других и явно не расстроит своего владельца или владелицу. Да и опционал, как водится у машин из КНР — приличный.

В салоне — по самой последней моде — два сдвоенных экрана (приборка и мультимедийка) диагональю 12.3 дюйма каждый с разрешением 1920х720 пикселей. Как сообщает производитель, «система мультимедиа дает доступ к настройкам звукового поля в салоне, возможности синхронизации отображаемого контента на смартфоне, персонализации настройки ассистентов и контролеров безопасности, выбору цвета атмосферной подсветки салона, оценке окружающей обстановки, благодаря системе кругового обзора 360°AVM, регулировке высоты открытия задней двери багажника и доступу к данным встроенного регистратора. Управление климатом в салоне, подогревом сидений, обдувом лобового стекла и зеркал осуществляется на сенсорном экране, встроенным под центральной консолью».

При этом китайский LX вооружен практически полным зимним пакетом: обогрев ветрового стекла, форсунок, заднего стекла и внешних зеркал, рулевого колеса, всех сидений, включая задние, а также дефлекторы для задних пассажиров, плюс — дистанционный запуск двигателя.

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4 марта 2022
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