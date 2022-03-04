Конфликт на Украине нипочем: китайцы выводят на наш рынок новые модели

Но для начала скажем, что представительство бренда утверждает, будто Exeed LX «будет доступен для приобретения у официальных российских дилеров марки в марте этого года». То есть, похоже, китайцы абсолютно уверены, что конфликт на Украине закончится именно в этом месяце, а вместе с ним вернутся к вменяемым значениям курсы валют.
Иначе столь смелое заявление объяснить довольно сложно, ведь и так совершенно ясно, что от изначально предполагаемого ценника в 1 250 000 рублей китайцам по любому придется отказаться. Что же: поживем — увидим, а пока напомним, чем готова порадовать соотечественников новинка.
За ее основу взят пришедшийся россиянам по вкусу Chery Tiggo 7, так что здесь без сюрпризов: независимые подвески (спереди — МакФерсон, сзади — многорычажка). Длина автомобиля — 4533, ширина — 1848, высота — 1690 мм. Колесная база — 2650 мм, а клиренс — 185 мм. Заявленный расход топлива — более 10 л в городском режиме и 6Б8 — в загородном. Разгон до 100 км/ч — 10.5 секунд. То есть в целом ничего сверхъестественного, но вполне в трендах современного «кроссоверостроения».
Тоже самое можно сказать и про экстерьер (светодиодная оптика по кругу, и про интерьер (исключительно кожаная отделка). Этот «китаец», что называется, не хуже других и явно не расстроит своего владельца или владелицу. Да и опционал, как водится у машин из КНР — приличный.
В салоне — по самой последней моде — два сдвоенных экрана (приборка и мультимедийка) диагональю 12.3 дюйма каждый с разрешением 1920х720 пикселей. Как сообщает производитель, «система мультимедиа дает доступ к настройкам звукового поля в салоне, возможности синхронизации отображаемого контента на смартфоне, персонализации настройки ассистентов и контролеров безопасности, выбору цвета атмосферной подсветки салона, оценке окружающей обстановки, благодаря системе кругового обзора 360°AVM, регулировке высоты открытия задней двери багажника и доступу к данным встроенного регистратора. Управление климатом в салоне, подогревом сидений, обдувом лобового стекла и зеркал осуществляется на сенсорном экране, встроенным под центральной консолью».
При этом китайский LX вооружен практически полным зимним пакетом: обогрев ветрового стекла, форсунок, заднего стекла и внешних зеркал, рулевого колеса, всех сидений, включая задние, а также дефлекторы для задних пассажиров, плюс — дистанционный запуск двигателя.