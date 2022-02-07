Кроссоверы Chery будут производить на мощностях УАЗ

Фото: Chery
Похоже, у компании «Соллерс Авто» («Ульяновский автозавод», промплощадка ЗМЗ, а также совместные предприятия с Ford, Mazda и Isuzu) в скором времени появится еще один крупный партнер. Выяснилось, что представители концерна ведут переговоры о сотрудничестве с Chery Automobile.
Кристина Извекова

Никаких подробностей о потенциальном партнерстве «Соллерс» и Chery представители сторон не раскрывают. На сегодняшний день известно лишь, что программа сотрудничества подразумевает не только производство машин, но и совместное «развитие технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома», сообщает «Интерфакс». Детали же будут определены до середины текущего года.

О том, что «Соллерс» и Chery намерены установить партнерские отношения, также упомянул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — после переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, состоявшихся на прошлой неделе. По его словам, сотрудничество непосредственно затронет «Ульяновский автозавод». То есть велика вероятность, что кроссоверы Chery будут собирать именно там.

Напомним, что ранее «Чери» уже пробовала локализовать свою продукцию — в Черкесске, Калининграде, Новосибирске и Таганроге (под брендом Tagaz), но безуспешно. Однако китайцы попыток не оставили, и поиски партнеров привели их в Ульяновск. Что ж, если все получится, сотрудничество с «Соллерс» наверняка укрепит позиции марки на рынке. Ценники станут ниже — лишь бы не в ущерб и без того невысокому качеству. Хотя, вероятно, так и случится…

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7 февраля 2022
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