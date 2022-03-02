Какой кошмар ждет российских автовладельцев после завершения украинского конфликта

Сегодня, понятное дело, практически невозможно предсказать, что станется с российским авторынком во всех его ипостасях после завершения спецоперации на Украине. Точнее, приходится выбирать между очень плохим сценарием развития событий, и «просто» плохим — других, увы, не будет.

Свидетельством тому — уже подтвержденный уход с рынка таких американских и проамерикански настроенных компаний, как GM, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, а также грузовой «дочки» Mercedes и Volvo. Всерьез задумался о закрытии своих заводов у нас концерн Stellantis…

Да и те бренды, что не заявили о своем бегстве из России, практически полностью приостановили поставки своих машин в нашу страну. Как следствие — приостановка работы ряда дилерских центров и ломовые цены у тех, кто еще не закрыл свои двери. Впрочем, сегодня вряд ли кто решиться на покупку Hyundai Solaris за 2 700 000 «деревянных» или UAZ Patriot за 3 500 000 рублей — дураков, как говорится, нема.

Другой вопрос, повторимся, что будет с рынком после завершения боевых действий на Украине? Об этом в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь) рассуждают автоэксперты.