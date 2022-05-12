5 самых надежных кроссоверов за 700 000 рублей

Даже сейчас, во времена дефицита, имея в кармане примерно 700 000 рублей, есть из чего выбрать и не жалеть о потраченных деньгах. Вот самые интересные с нашей точки зрения кроссоверы, которые еще послужат верой и правдой.
Renault Duster
Кроссовер первого поколения приходится родственником Nissan Terrano. Оба построены на проверенной годами платформе B0, и даже перейдя в ранг подержанных, сдавать своих позиций не собираются. Плюсы «Дастера» хорошо известны: неубиваемая подвеска и надежный силовой агрегат. Сейчас кроссовер с пробегом от 130 000 км можно купить за 695 000 рублей. Это будет автомобиль со всеми ведущими и «механикой», а под его капотом — 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 135 сил.
Suzuki Grand Vitara
Чистокровный «японец» до сих пор ценится нашими покупателям. Хоть он небыстр и не современен, зато надежен, а это качество сейчас выходит на первое место. Главная проблема «Гранд Витары» — прожорливые двигатели. Самый распространенный двухлитровый мотор развивает 140 л. с., требуя при этом 14 литров бензина на 100 км в городе. Тем не менее, кроссовер именно с этим агрегатом можно рассмотреть к покупке. Он ведь самый популярный, значит, в автосервисах знают, как его обслуживать, да и запчасти есть в наличии. Кстати, у автомобиля есть понижающий ряд в трансмиссии, что превращает «Гранд Витару» в настоящего проходимца.
В конце заметим, что на одометре машины, купленной за 700 000 рублей, будет приличный пробег под 200 000 км, так что какие-то деньги, возможно, придется в нее вложить.
Honda CR-V
За имеющуюся у нас сумму можно приобрести и дорестайлинговую «Хонду» 2008 года с реальным пробегом за 200 000 км. Это будет модель третьего поколения, которую ценили за надежность, неплохую управляемость и экономичные моторы. У Honda CR-V неплохая по меркам класса отделка салона и вместительный багажник.
Что касается силового агрегата, то CR-V предлагает два бензиновых двигателя: 2-литра мощностью 150 л. с. и 2,4 л (166 л. с.). Лучше выбирать первый, так как он более экономичен. Оба мотора чаще всего встречаются с 5-ступенчатым «автоматом». «Механика» тоже есть, но такие экземпляры очень редки.
Nissan X-Trail
В нашу ценовую категорию также подпадает «Хитрила» второго поколения. Это будет экземпляр 2009 года выпуска с пробегом под 180 000 км. Если вы готовы простить X-Trail угловатую внешность, то он станет неплохим выбором. Тем более, что кроссовер отличает просторный салон и вместительный багажник.
Сейчас на рынке есть машины с бензиновыми двигателями объемом 2 лира (140 л. с.) и 2.5 (169 л. с.) в сочетании с вариатором. Эту коробку и стоит проверить во всех режимах пред покупкой.
Kia Sportage
Популярный кроссовер третьего поколения создавали на одной платформе с Hyundai ix35. В итоге автомобиль получился надежным, довольно крепким и неприхотливым. Сейчас такого «корейца» можно приобрести с пробегом под 200 000 км, и он еще поживет.
На российском рынке Sportage чаще всего встречается с бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 л. с. Коробки передач — 6-ступенчатые «механика» или «автомат». «Азиат» — один из самых удобных и стильных машин из нашей пятерки. Вот только многие покупатели недовольны качеством кожаной обивки кресел. Она быстро истирается и трескается. Лишь бы ездил…
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