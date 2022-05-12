5 самых надежных кроссоверов за 700 000 рублей

Даже сейчас, во времена дефицита, имея в кармане примерно 700 000 рублей, есть из чего выбрать и не жалеть о потраченных деньгах. Вот самые интересные с нашей точки зрения кроссоверы, которые еще послужат верой и правдой.

Renault Duster

Кроссовер первого поколения приходится родственником Nissan Terrano. Оба построены на проверенной годами платформе B0, и даже перейдя в ранг подержанных, сдавать своих позиций не собираются. Плюсы «Дастера» хорошо известны: неубиваемая подвеска и надежный силовой агрегат. Сейчас кроссовер с пробегом от 130 000 км можно купить за 695 000 рублей. Это будет автомобиль со всеми ведущими и «механикой», а под его капотом — 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 135 сил.

Suzuki Grand Vitara

Чистокровный «японец» до сих пор ценится нашими покупателям. Хоть он небыстр и не современен, зато надежен, а это качество сейчас выходит на первое место. Главная проблема «Гранд Витары» — прожорливые двигатели. Самый распространенный двухлитровый мотор развивает 140 л. с., требуя при этом 14 литров бензина на 100 км в городе. Тем не менее, кроссовер именно с этим агрегатом можно рассмотреть к покупке. Он ведь самый популярный, значит, в автосервисах знают, как его обслуживать, да и запчасти есть в наличии. Кстати, у автомобиля есть понижающий ряд в трансмиссии, что превращает «Гранд Витару» в настоящего проходимца.

В конце заметим, что на одометре машины, купленной за 700 000 рублей, будет приличный пробег под 200 000 км, так что какие-то деньги, возможно, придется в нее вложить.