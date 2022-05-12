5 самых надежных кроссоверов за 700 000 рублей

Фото из открытых источников
Новых автомобилей в салонах дилеров почти не осталось, а те, что есть, стоят как космические корабли. На вторичном рынке ситуация лучше, но и здесь цены сильно взлетели. Тем не менее, все еще можно найти очень заманчивые предложения, особенно в самом популярном классе кроссоверов. Чтобы покупателям было легче выбирать, портал «АвтоВзгляд» нашел пять самых надежных SUV, цена на которые не превышает 700 000 рублей.
Виктор Васильев

Даже сейчас, во времена дефицита, имея в кармане примерно 700 000 рублей, есть из чего выбрать и не жалеть о потраченных деньгах. Вот самые интересные с нашей точки зрения кроссоверы, которые еще послужат верой и правдой.

Renault Duster

Кроссовер первого поколения приходится родственником Nissan Terrano. Оба построены на проверенной годами платформе B0, и даже перейдя в ранг подержанных, сдавать своих позиций не собираются. Плюсы «Дастера» хорошо известны: неубиваемая подвеска и надежный силовой агрегат. Сейчас кроссовер с пробегом от 130 000 км можно купить за 695 000 рублей. Это будет автомобиль со всеми ведущими и «механикой», а под его капотом — 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 135 сил.

Suzuki Grand Vitara

Чистокровный «японец» до сих пор ценится нашими покупателям. Хоть он небыстр и не современен, зато надежен, а это качество сейчас выходит на первое место. Главная проблема «Гранд Витары» — прожорливые двигатели. Самый распространенный двухлитровый мотор развивает 140 л. с., требуя при этом 14 литров бензина на 100 км в городе. Тем не менее, кроссовер именно с этим агрегатом можно рассмотреть к покупке. Он ведь самый популярный, значит, в автосервисах знают, как его обслуживать, да и запчасти есть в наличии. Кстати, у автомобиля есть понижающий ряд в трансмиссии, что превращает «Гранд Витару» в настоящего проходимца.

В конце заметим, что на одометре машины, купленной за 700 000 рублей, будет приличный пробег под 200 000 км, так что какие-то деньги, возможно, придется в нее вложить.

Фото из открытых источников

Honda CR-V

За имеющуюся у нас сумму можно приобрести и дорестайлинговую «Хонду» 2008 года с реальным пробегом за 200 000 км. Это будет модель третьего поколения, которую ценили за надежность, неплохую управляемость и экономичные моторы. У Honda CR-V неплохая по меркам класса отделка салона и вместительный багажник.

Что касается силового агрегата, то CR-V предлагает два бензиновых двигателя: 2-литра мощностью 150 л. с. и 2,4 л (166 л. с.). Лучше выбирать первый, так как он более экономичен. Оба мотора чаще всего встречаются с 5-ступенчатым «автоматом». «Механика» тоже есть, но такие экземпляры очень редки.

Nissan X-Trail

В нашу ценовую категорию также подпадает «Хитрила» второго поколения. Это будет экземпляр 2009 года выпуска с пробегом под 180 000 км. Если вы готовы простить X-Trail угловатую внешность, то он станет неплохим выбором. Тем более, что кроссовер отличает просторный салон и вместительный багажник.

Сейчас на рынке есть машины с бензиновыми двигателями объемом 2 лира (140 л. с.) и 2.5 (169 л. с.) в сочетании с вариатором. Эту коробку и стоит проверить во всех режимах пред покупкой.

Kia Sportage

Популярный кроссовер третьего поколения создавали на одной платформе с Hyundai ix35. В итоге автомобиль получился надежным, довольно крепким и неприхотливым. Сейчас такого «корейца» можно приобрести с пробегом под 200 000 км, и он еще поживет.

На российском рынке Sportage чаще всего встречается с бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 л. с. Коробки передач — 6-ступенчатые «механика» или «автомат». «Азиат» — один из самых удобных и стильных машин из нашей пятерки. Вот только многие покупатели недовольны качеством кожаной обивки кресел. Она быстро истирается и трескается. Лишь бы ездил…

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12 мая 2022
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