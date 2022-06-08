Mitsubishi раскрыла подробности о кроссовере ASX второго поколения

Увы, по обнародованному тизеру сделать какие-то выводы о внешнем виде нового Mitsubishi ASX возможным не представляется. Ведь японцы показали лишь часть пятой двери, на которой разместились два шильдика: один с названием модели в нижнем левом углу, а второй — названием марки. Похоже, дизайнеры решили отказаться от «трех бриллиантов» на корме в пользу надписи, как сейчас модно и продиктовано китайским рынком.

Зато представители Mitsubishi не поскупились на технические подробности. Так, подтверждено, что в основу второго ASX легла та же модульная платформа, что у европейского Renault Captur. В моторную гамму модели войдут три агрегата: две «бензинки» на 91 и 158 л. с., а также гибридная установка суммарной отдачей в 145 сил. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот», если верить зарубежному изданию Carscoops.

Но это все касается лишь европейской версии нового ASX. С какими агрегатами он доберется до России, если вообще доберется, учитывая сложившуюся обстановку — сказать пока сложно. Ведь японцы приостановили на неопределенный срок производство машин на калужском заводе «ПСМА Рус». Заморожены и поставки из-за границы, о чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительсве марки.

Нынешний ASX, напомним, можно купить за 2 669 000 рублей. Если, конечно, найдете, и дилеры не накрутят сверху…

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