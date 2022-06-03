Почему в иномарки нельзя заливать АИ−92, даже если рекомендует автопроизводитель

Даже на многих немецких автомобилях на лючках бензобаков можно увидеть надписи, вроде «машину можно эксплуатировать на бензине от 91 и выше». А ведь моторы, подчас, там очень технологичные, со сложной системой наддува и множеством датчиков. Если говорить о временах сегодняшних, то 92-ой бензин рекомендует использовать, например, Mitsubishi. Массовый Outlander с моторами 2 и 2,4 литра, ASX с 2-литровым агрегатом и Eclipse Cross с надувным «сердцем» объемом 1,5 литра должны стойко «переносить» АИ−92.

Дело в том, что раньше маркетологам было крайне важно сделать так, чтобы покупатели поверили в надежность надувных двигателей. А еще «вбить» в голову всем, что с такой машиной затраты владельца на бензин не возрастут. О затратах на ремонт и обслуживание умолчим, ведь речь идет о новых машинах, у которых риск серьезной поломки низок, а до первого ТО должно пройти немало времени.