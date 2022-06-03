Почему в иномарки нельзя заливать АИ−92, даже если рекомендует автопроизводитель

Фото: АвтоВзгляд
Последние годы на лючках многих иномарок появилась наклейка, которая говорит о том, что производитель разрешает заливать в бак 92-ой бензин. При этом моторы у машин технически сложные и с высокой степенью сжатия. То есть, требовательны к качеству топлива. О том, почему водителям не надо «вестись» на уловки автопроизводителей, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Даже на многих немецких автомобилях на лючках бензобаков можно увидеть надписи, вроде «машину можно эксплуатировать на бензине от 91 и выше». А ведь моторы, подчас, там очень технологичные, со сложной системой наддува и множеством датчиков. Если говорить о временах сегодняшних, то 92-ой бензин рекомендует использовать, например, Mitsubishi. Массовый Outlander с моторами 2 и 2,4 литра, ASX с 2-литровым агрегатом и Eclipse Cross с надувным «сердцем» объемом 1,5 литра должны стойко «переносить» АИ−92.

Дело в том, что раньше маркетологам было крайне важно сделать так, чтобы покупатели поверили в надежность надувных двигателей. А еще «вбить» в голову всем, что с такой машиной затраты владельца на бензин не возрастут. О затратах на ремонт и обслуживание умолчим, ведь речь идет о новых машинах, у которых риск серьезной поломки низок, а до первого ТО должно пройти немало времени.

Фото: АвтоВзгляд

Продажники своего добились. Надувные двигатели понравились покупателям, тем более, что и инженеры не стояли на месте. Любой турбированный агрегат создается с технологическим запасом, который допускает небольшие кратковременные отклонения октанового числа. Под это подстраивается и программа управления двигателем. Вот только все минусы заправки низкооктановым бензином проявляются не сразу, а с течением времени.

Регулярное использование 92-го вызывает небольшую детонацию, а если использовать такой бензин долгое время, она начнет буквально убивать мотор. Проблемы проявятся через несколько лет эксплуатации, возможно, их почувствует уже другой владелец, купивший «трехлетку» в «прекрасном» состоянии. Очень часто такие авто попадаются с «убитыми» надувными «движками», которые иногда просто разваливаются и требуют больших денег на ремонт. Поэтому лучше не обращать внимания на рекомендации производителя и заливать 95-й бензин. Он дороже, но с ним мотор проживет дольше. В наше кризисное время это особенно важно.

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3 июня 2022
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