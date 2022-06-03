Почему в иномарки нельзя заливать АИ−92, даже если рекомендует автопроизводитель

Даже на многих немецких автомобилях на лючках бензобаков можно увидеть надписи, вроде «машину можно эксплуатировать на бензине от 91 и выше». А ведь моторы, подчас, там очень технологичные, со сложной системой наддува и множеством датчиков. Если говорить о временах сегодняшних, то 92-ой бензин рекомендует использовать, например, Mitsubishi. Массовый Outlander с моторами 2 и 2,4 литра, ASX с 2-литровым агрегатом и Eclipse Cross с надувным «сердцем» объемом 1,5 литра должны стойко «переносить» АИ−92.
Дело в том, что раньше маркетологам было крайне важно сделать так, чтобы покупатели поверили в надежность надувных двигателей. А еще «вбить» в голову всем, что с такой машиной затраты владельца на бензин не возрастут. О затратах на ремонт и обслуживание умолчим, ведь речь идет о новых машинах, у которых риск серьезной поломки низок, а до первого ТО должно пройти немало времени.
Продажники своего добились. Надувные двигатели понравились покупателям, тем более, что и инженеры не стояли на месте. Любой турбированный агрегат создается с технологическим запасом, который допускает небольшие кратковременные отклонения октанового числа. Под это подстраивается и программа управления двигателем. Вот только все минусы заправки низкооктановым бензином проявляются не сразу, а с течением времени.
Регулярное использование 92-го вызывает небольшую детонацию, а если использовать такой бензин долгое время, она начнет буквально убивать мотор. Проблемы проявятся через несколько лет эксплуатации, возможно, их почувствует уже другой владелец, купивший «трехлетку» в «прекрасном» состоянии. Очень часто такие авто попадаются с «убитыми» надувными «движками», которые иногда просто разваливаются и требуют больших денег на ремонт. Поэтому лучше не обращать внимания на рекомендации производителя и заливать 95-й бензин. Он дороже, но с ним мотор проживет дольше. В наше кризисное время это особенно важно.
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