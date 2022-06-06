Mazda отзывает в России 20 000 глохнущих автомобилей

Фото: АвтоВзгляд.
Российский офис компании Mazda объявил грандиозный отзыв: на сервис отправятся 19 795 автомобилей, что были изготовлены с апреля 2018-го по январь 2019 года. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», отзывная кампания касается всей российской линейки моделей.
Алексей Кованов

Ремонт требуется легковушкам Mazda 3, 6 и MX−5, а также кроссоверам Mazda CX−5 и CX−9. Все они могут внезапно глохнуть из-за бракованных топливных насосов: рабочее колесо агрегата может деформироваться, что, соответственно, спровоцирует выход насоса из строя.

На всех автомобилях топливные насосы низкого давления заменят на детали нового образца. Само собой, все работы будут выполнены для владельцев машин бесплатно.

Кстати, несмотря на остановку поставок запасных частей, Росстандарт обещает и дальше объявлять отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами.

Также добавим, что Mazda хочет, но не может возобновить производство автомобилей во Владивостоке: конвейер продолжает простаивать из-за нехватки компонентов.

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6 июня 2022
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