Mazda отзывает в России 20 000 глохнущих автомобилей

Ремонт требуется легковушкам Mazda 3, 6 и MX−5, а также кроссоверам Mazda CX−5 и CX−9. Все они могут внезапно глохнуть из-за бракованных топливных насосов: рабочее колесо агрегата может деформироваться, что, соответственно, спровоцирует выход насоса из строя.

На всех автомобилях топливные насосы низкого давления заменят на детали нового образца. Само собой, все работы будут выполнены для владельцев машин бесплатно.

Кстати, несмотря на остановку поставок запасных частей, Росстандарт обещает и дальше объявлять отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами.

Также добавим, что Mazda хочет, но не может возобновить производство автомобилей во Владивостоке: конвейер продолжает простаивать из-за нехватки компонентов.

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