Тест-драйв кроссовера GAC GS5: не слаб на «передок»

Сразу же оговоримся, что в полном смысле этого слова «маленьким» GAC GS5 называть в корне не верно. С точки зрения длинны колесной базы (2710 мм), он — прямой конкурент, например, Tiggo 8 Pro, Geely Atlas или, скажем, Kia Sportage. То есть вполне себе габаритный автомобиль. Что касается внешнего вида, то новейшие электрокары и машины «премиальных китайски брендов» по сравнению с ним смотрятся, конечно, более модно. Но если тебе нужен не концепт-кар с прошлого Шанхайского автосалона, а нормальная машина на каждый день, то GAC GS5 — вполне себе вариант.

Говорить о каких-то выдающихся дизайнерских прорывах в его экстерьере сложно. Добротный, с точки зрения внешних красот, середняк. Достаточно того, что GS5 не выглядит, в отличие от многих своих китайских соплеменников, словно НЛО в исполнении импрессиониста-наркомана и не как сборник «цитат» экстерьера самых кассовых моделей половины мировых автопроизводителей разом.

В интерьере этого кроссовера тоже без изысков, если сравнивать с самыми свежими образчиками «премиальных китайских брендов». Это вам не модная «тележка для перевозки десятка телевизоров» — не найдете вы тут «доски-монитора» на половину «подоконника» под лобовым стеклом.