Тест-драйв кроссовера GAC GS5: не слаб на «передок»

Сразу же оговоримся, что в полном смысле этого слова «маленьким» GAC GS5 называть в корне не верно. С точки зрения длинны колесной базы (2710 мм), он — прямой конкурент, например, Tiggo 8 Pro, Geely Atlas или, скажем, Kia Sportage. То есть вполне себе габаритный автомобиль. Что касается внешнего вида, то новейшие электрокары и машины «премиальных китайски брендов» по сравнению с ним смотрятся, конечно, более модно. Но если тебе нужен не концепт-кар с прошлого Шанхайского автосалона, а нормальная машина на каждый день, то GAC GS5 — вполне себе вариант.
Говорить о каких-то выдающихся дизайнерских прорывах в его экстерьере сложно. Добротный, с точки зрения внешних красот, середняк. Достаточно того, что GS5 не выглядит, в отличие от многих своих китайских соплеменников, словно НЛО в исполнении импрессиониста-наркомана и не как сборник «цитат» экстерьера самых кассовых моделей половины мировых автопроизводителей разом.
В интерьере этого кроссовера тоже без изысков, если сравнивать с самыми свежими образчиками «премиальных китайских брендов». Это вам не модная «тележка для перевозки десятка телевизоров» — не найдете вы тут «доски-монитора» на половину «подоконника» под лобовым стеклом.
Но нормальному автовладельцу сейчас вполне хватит и стрелочной «приборки» с цветным экраном борткомпьютера. Как и классического монитора мультимедийной системы на центральной консоли с диагональю в восемь дюймов. Пожалуй, только ее дизайн и выдает китайское происхождение машины. Все остальное в интерьере GS5 вполне органично бы смотрелось под сенью любого корейского или японского автобренда.
Вот чего бы последние себе не позволили, так это отсутствия подогрева рулевого колеса в комплектациях, сравнимых по богатству опций с этим GAC. «Кожаный салон», видеокамеры, всякие ассистенты водителя, электропривод пятой двери и прочее тут есть. При этом цветного металла на «подогревалку» руля китайцы пожалели… Холодно уже! А рулить в перчатках неудобно.
Еще одна из странностей GS5 связана с организацией подогрева «лобовухи». Он тут есть — его нити в толще стекла отлично видны. Но кнопки управления опцией в салоне нет! Не исключено, что электроподогрев стекла включается клавишей, запускающей максимальный обдув на него. Но проверить на практике означенную гипотезу у меня не вышло — в процессе тест-драйва серьезных обледенений машины не случилось.
GS5 — исключительно переднеприводная машина. Из по-настоящему «кроссоверных» атрибутов здесь присутствует лишь «шайба» управления режимами работы шестиступенчатого «автомата» — возле рукоятки селектора. Помимо режимов «эко» и «обычный», у нее предусмотрен и «зимний». Если честно, то лично я существенных различий в поведении машины при разных положениях «шайбы» так и не обнаружил. Будем считать этот «аксессуар» данью «кроссоверному» имиджу. Наличие привода только на передние колеса имеет и положительный эффект. Правда, оценить его могут лишь задние пассажиры: пол у них под ногами ровный, без тоннеля посередине.
Заметим также, что в GAC GS5 для них созданы условия не хуже, чем в большом седане бизнес-класса. Просторно — не то слово. Возможно, что вольготное существование задних пассажиров было обеспечено за счет некоторого уменьшения объема багажного отделения. Этот показатель тут чуть ниже, чем у большинства конкурентов — 500 л. Но как по мне, так это вполне справедливый размен. Если уж приспичит увезти по-настоящему много барахла, то в любой машине придется заваливать спинки заднего дивана. В повседневной же жизни комфорт сидящих сзади куда более важен.
Глядя на паспортную мощность мотора GS5, ничего выдающегося от авто не ждешь. Показатель в 137 л. с. 1,5-литрового бензинового турбомотора заранее настраивает на езду «пенсионерского» толка. Однако турбина отчасти спасает положение. Благодаря тому, что все наддувные «движки» приличный крутящий момент выдают уже с малых оборотов, за рулем GS5 сонным овощем себя не чувствуешь. Темперамент машины вполне приемлем для нормальной езды. По крайней мере, эта модель (субъективно!) едет гораздо бодрее любого из числа доступных на российском рынке корейского или японского кроссовера с мотором мощностью 150 л. с.
Управляемость «китайца» сюрпризов не преподнесла. Пустоватый как у всех «азиатов» руль и довольно приличные крены в быстрых поворотах. Но зато порадовала плавность хода: неровности дороги подвеска GS5 «глотает» на очень достойном уровне. Хотя и достаточно громко.
Небольшой двигатель кроссовера в сочетании с моноприводом позволяет машине демонстрировать вполне пристойную «прожорливость». По трассе в режиме 100—120 км/ч расход бензина падает до примерно 7,5 л/100 км. По самым жестким городским пробкам он не поднимается выше 9,5—9,8 литров «на сотню».
В топовой комплектации автомобиль стоит (согласно РРЦ!) 2,5 млн. рублей. Что по меркам нынешнего состояния российского авторынка — вполне пристойно. Хотя до известных событий его «прайс» был куда ниже. Жаль, что те времена вряд ли уже когда вернутся…