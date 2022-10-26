«Вариаторы» на заданную тему: тест-драйв Nissan X-Trail и Subaru Forester

Итак, что мы имеем. Два чистокровных японских среднеразмерных кроссовера. Да, не с суперновейшим, но вполне современным «железом» в конструкции. И у Nissan X-Trail, и у Subaru Forester полноприводные трансмиссии с вариатором и 2,5-литровые бензиновые «атмосферники». Мощность «ниссановского» — 171 л. с. У «субарика» под капотом 185 л. с.
Чуть большая (примерно на 70 кг) снаряженная масса Forester отчасти нивелирует его энергетическое превосходство в 14 л. с. Сравнивать внешность двух SUV, по большому счету, бессмысленно. Настолько разный у них дизайн. Кто из двух «кроссов» более стилен и симпатичен — судить можно, лишь опираясь на собственное (и необъективное!) чувство прекрасного.
Просто посмотрите на фото этих машин: весь такой «резко-граненый» передок X-Trail и не в пример более спокойная и архаичная (за исключением, пожалуй, формы блок-фар) «морда» Forester. Зато «корма» у Nissan (как по мне) несколько банальнее, чем у конкурента от Subaru. Но это, повторюсь, на мой взгляд. Куча народу, я уверен, с удовольствием «захейтят» сию точку зрения. И слава Богу: да здравствует «вкусовщина» в эстетике и необъективность в восприятии. Только их остатки и сохраняют нам возможность наслаждаться разнообразием внешнего вида машин различных марок…
Что же касается интерьеров Forester и X-Trail, то тут при всем желании сохранить толерантный настрой в духе «все имеют право на существование» не удастся. Салон «Икстрейла» по сравнению с «Форестером» смотрится бледновато. Если не сказать дешево. И дело даже не в материалах отделки — оставим их за скобками. Просто взгляните на «стрелочную» панель приборов Nissan и мысленно поставьте рядом с ней цветной дисплей «приборки» Subaru.
На что вам больше захочется смотреть на протяжении, скажем, лет трех-пяти, после приобретения кроссовера, пока не придет время сменить его на новую машину? Лично мне по душе более современный монитор. Хотя это и не «дисплей-доска» от левой до правой стойки крыши, как у немецкого и даже уже китайского «премиума». Но как бы то ни было: салон Forester смотрится куда более современно и солидно.
Тех же мониторов на центральной консоли тут два. В Subaru верхний отвечает за климат и прочее «сервисное», а нижний — за мультимедиа. У Nissan монитор один-единственный. С подчеркнуто пресноватым дизайном оформления. Нет, полезных опций, что в X-Trail, что в Forester — более чем. Все, что должно быть в современной машине и даже больше. Камеры, электрорегулировки, приводы… Но при этом, опять же, интерьер X-Trail выглядит беднее, а у Subaru — как-то что-ли «по-взрослому».
Да и на ходу машины производят совершенно разное впечатление. По-началу, во время банального теста «на разгон», выигрышное впечатление произвел X-Trail. Старты со светофора на нем, пусть и субъективно, происходят однозначно бодрее. Хотя заявленные технические характеристики утверждают, что до 100 км/ч не он, а Forester разгоняется быстрее на целую секунду — за 9,5 секунд против 10,5 у X-Trail. Видимо, «мозги» мотора и вариатора у Nissan настроены на более динамичный старт с места. А вот дальше работа агрегатов «субарика» воспринимается куда лучше, чем у «икса». Факт: вариатор Forester настроен более деликатно.
Субаровская коробка передач совершает минимум переключений при наборе скорости и при торможении. Никаких бросков оборотов «туда-сюда» ни в пробке, ни при рваном режиме езды. Практически идеальная работа. И рулевое управление с подвеской у Subaru тоже, пусть чуть-чуть, но выигрывают. X-Trail и в поворотах кренится сильнее, и на неровностях ведет себя более расхлябанно. Forester же идет по буеракам плотно и собранно…
Руль Forester по сравнению с X-Trail тоже как бы более «взрослый», с адекватной обратной связью. Иными словами, на ходу Subaru Forester чувствуект себя уверенее Nissan X-Trail.
А вот «жрут» бензин обе машины плюс-минус одинаково. В районе 10—12 литров «на сотню» в городе — в зависимости от интенсивности «пробок» на дорогах. И около 7,5 л/100 км по трассе — с включенным адаптивным «круизом» на скоростях 100—130 км/ч.
В общем, кому больше по душе «молодежная» внешность и не особо критичны ездовые особенности кроссовера — извольте Nissan X-Trail. А кто готов прослыть «сектантом-субароводом», но при этом ценить общую добротность автомобиля, пусть и при неброском дизайне — выбор за Subaru Forester.