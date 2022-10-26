«Вариаторы» на заданную тему: тест-драйв Nissan X-Trail и Subaru Forester

Итак, что мы имеем. Два чистокровных японских среднеразмерных кроссовера. Да, не с суперновейшим, но вполне современным «железом» в конструкции. И у Nissan X-Trail, и у Subaru Forester полноприводные трансмиссии с вариатором и 2,5-литровые бензиновые «атмосферники». Мощность «ниссановского» — 171 л. с. У «субарика» под капотом 185 л. с.

Чуть большая (примерно на 70 кг) снаряженная масса Forester отчасти нивелирует его энергетическое превосходство в 14 л. с. Сравнивать внешность двух SUV, по большому счету, бессмысленно. Настолько разный у них дизайн. Кто из двух «кроссов» более стилен и симпатичен — судить можно, лишь опираясь на собственное (и необъективное!) чувство прекрасного.

Просто посмотрите на фото этих машин: весь такой «резко-граненый» передок X-Trail и не в пример более спокойная и архаичная (за исключением, пожалуй, формы блок-фар) «морда» Forester. Зато «корма» у Nissan (как по мне) несколько банальнее, чем у конкурента от Subaru. Но это, повторюсь, на мой взгляд. Куча народу, я уверен, с удовольствием «захейтят» сию точку зрения. И слава Богу: да здравствует «вкусовщина» в эстетике и необъективность в восприятии. Только их остатки и сохраняют нам возможность наслаждаться разнообразием внешнего вида машин различных марок…