Новый Volkswagen Tiguan и 5 его лютых конкурентов в России

По итогам прошлого года Volkswagen Tiguan стал третьим по популярности кроссовером в России. «Немца» опередили лишь более доступная и компактная Creta, а также уже ставшая культовой Toyota RAV4.
Если кратко, то обновленный Tiguan получил подретушированную внешность, светодиодные фары с динамическими «поворотниками», а в топовых версиях Exclusive и R-Line отныне значится матричная оптика IQ.Light. Появилось продвинутое оборудование, а вот моторы остались прежними. Их мощность: 125, 150, 180 и 220 сил.
Еще одна хорошая новость: по сравнению с доресталинговой версией, кроссовер почти не подорожал. «База» стартует от 1 749 900 рублей. Столько простят за машину со 125-сильным двигателем и 6-ступенчатой «механикой». А в сравнимых комплектациях цены подросли незначительно — в пределах 100 000 рублей. Кто же бросит попытается отобрать покупателя у освеженного немецкого бестселлера?
Toyota RAV4
Культовый «японец» — основой конкурент «Тигуану». Кроссовер пятого поколения отличается смелым дизайном и надежным набором силовых агрегатов, а под его капотом работают два мотора объемом 2 (149 л. с.) и 2,5 литра (199 л. с.)
В большом сравнительном тесте мы отмечали неплохую энергоемкость подвески, и это — одна из самых сильных сторон автомобиля. Мелкие выщерблены асфальта ходовая просто не замечает. И только при проезде неровностей покрупнее кроссовер напрягается. В поведении появляется жесткость. Однако раскачки и пробоев нет.
Что касается цен на «Равчик», то базовая версия стоит дороже «Тигуана». RAV4 обойдется в 1 929 000 рублей. Топовая комплектация Престиж Safety c 2,5-литровым мотором оценена в 2 825 000 рублей. Стоит ли переплачивать за «азиата», когда эталон сегмента в виде Tiguan выйдет дешевле?
KIA Sportage
Еще один популярный бестселлер российского рынка прошел плановый рестайлинг в 2018 году и потому, интерес к автомобилю постепенно спадает. Чтобы подогреть ажиотаж, корейцы показали спецверсию Black Edition, которая в этом году приехала и к нам. От базовой модели «черная» отличается соответствующим окрасом решетки радиатора и элементами декора. Затемнены также эмблемы, а еще стал крупнее шильдик названия модели, который красуется на двери багажника.
В России черный Sportage предлагают в двух топовых комплектациях — Prestige Black Edition и Premium Black Edition. В первом варианте, машина с 2-литровым мотором (150 л. с.), «автоматом» и полным приводом обойдется в 2 144 900 рублей. Ну а «премиальный» SUV с 2,5-литровым двигателем отдачей 184 лошади стоит 2 464 900 рублей. Иными словами, «кореец» окажется дороже японской RAV4 — ничего себе заявочка! Мы уже молчим про Volkswagen Tiguan.
Mazda CX-5
Кроссоверу второго поколения тоже неплохо было бы пройти рестайлинг, ведь модель показали еще в 2016 году. Однако японцы не спешат этого делать, ведь огненный дизайн CX-5 до сих пор привлекает покупателей.
Что до технической начинки, то кроссовер располагает известной гаммой силовых агрегатов. Это двигатели объемом 2 (150 л. с.) и 2,5 (194 л. с.) литра. Оба мотора дарят автомобилю неплохую динамику, ну а управляемость машины, пожалуй, одна из самых лучших в классе. Конечно, после «Тигуана».
Если же говорить о цене, то базовый прайс на CX-5 стартует от 1 759 000 рублей, что вполне сопоставимо с немецким конкурентом.
Nissan X-Trail
Японский и надежный. За эти два достоинства покупатели и ценят «хитрилу». В 2017 году автомобиль пережил рестайлинг, но на этом не остановился, и в 2020 году кроссоверу прописали очередную порцию «улучшайзинга». Так, у медиасистем Nissan Connect и Яндекс.Авто появился расширенный функционал, а топовым версиям добавили новые опции и варианты отделки салона.
Если говорить про силовые агрегаты, то покупателям «Икстрейла» доступны три мотора. Это бензиновые двигатели объемом 2 (144 л. с.) и 2,5 (171 л. с.) литра, а также редкий для этого класса 1,6-литровый «дизель» отдачей в 130 л. с.
Цены на X-Trail начинаются от 1 801 000 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 2 426 000 рублей. Хоть «прайсы» вполне рыночные, на наш взгляд «Хитрила» уступает конкурентам по драйверским качествам. Он не такой стильный, как Mazda, и уж тем более у него нет такой образцовой эргономики, как у Volkswagen. Однако японский бренд до сих пор притягивает поклонников марки? и они ей остаются верны. Иные производители такого не могут добиться годами.
Geely Tugella
А это наш бонус — самый амбициозный кроссовер в обзоре. Да, многие граждане до сих пор не могут понять, как можно отдать за китайский автомобиль больше 2 000 000 рублей! И по силам ли модели из Поднебесной тягаться с Tiguan и RAV4?
Между тем, Tugella делит общую «тележку» CMA с Volvo XC40. В длину (4605 мм) «китаец» встает аккурат рядом с «Тигуаном». Что же асается двигателя, то его тоже взяли у «Вольво». Это 2-литровый наддувный агрегат в 238 сил. Коробка передач — не менее шустрая и надежная: 8-ступенчатый «автомат» производства Aisin.
На ходу «китаец» держится молодуом, а в плане оснащения и «плюшек» готов задать жару всем кроссоверам, представленным в нашем обзоре. Рискнем предположить, что вопрос популярности «Тугеллы» зависит от того, как быстро станет меняться психология покупателей. За пять дней после старта продаж машина разошлась рекордным тиражом. Хотя до «Тигуана» ей еще ой как далеко.