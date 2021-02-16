Новый Volkswagen Tiguan и 5 его лютых конкурентов в России

По итогам прошлого года Volkswagen Tiguan стал третьим по популярности кроссовером в России. «Немца» опередили лишь более доступная и компактная Creta, а также уже ставшая культовой Toyota RAV4.

Если кратко, то обновленный Tiguan получил подретушированную внешность, светодиодные фары с динамическими «поворотниками», а в топовых версиях Exclusive и R-Line отныне значится матричная оптика IQ.Light. Появилось продвинутое оборудование, а вот моторы остались прежними. Их мощность: 125, 150, 180 и 220 сил.

Еще одна хорошая новость: по сравнению с доресталинговой версией, кроссовер почти не подорожал. «База» стартует от 1 749 900 рублей. Столько простят за машину со 125-сильным двигателем и 6-ступенчатой «механикой». А в сравнимых комплектациях цены подросли незначительно — в пределах 100 000 рублей. Кто же бросит попытается отобрать покупателя у освеженного немецкого бестселлера?