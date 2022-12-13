Почему сейчас категорически не стоит покупать подержанный BMW X3

Модель увидела свет в 2010 году, а рестайлинг претерпела в 2014-м. Престижный SUV компактных размеров быстро стал востребован, так что этих машин сейчас довольно много на вторичном рынке. Цены начинаются от 1 700 000 рублей за «дорестайл» и переваливают отметку в 2 500 000 рублей за экземпляр, скажем, 2015 года выпуска с пробегом 50 000 км.

Качество лакокрасочного покрытия «баварцев» высокое. Однако ржавчина может появиться на тех участках кузова, которые щедро обрабатываются дорожным пескоструем: то есть на порогах и колесных арках. А еще «ржа» способна разрушить один из «плюсовых» проводов аккумуляторной батареи, что проложен по днищу кузова. И тогда появятся различные «глюки» в электрике.

Зимой может потрескаться и осыпаться в салон стеклянная крыша. Обычно это происходит в сильный мороз, причем точных причин «обвала» не знают даже специалисты. Такой случай был и у автора этих строк, так что лучше выбирать автомобиль без модной опции.

Под капотом X3 часто встречается наддувный 2-литровый бензиновый мотор в двух вариантах форсировки — 184 и 245 сил. Он очень любит «кушать» масло. Если не уследить за уровнем, то на шейках распредвалов появятся задиры, и в итоге головку блока цилиндров придется менять. Дефицит смазки сказывается и на двигателе в целом, что приближает его капитальный ремонт.

«Дизель» тоже подбросит неприятный сюрприз. Долговечность привода ГРМ напрямую связана со стилем вождения прошлого хозяина. Если он любил нажать газ, то к 100 000 км пробега цепь сильно износится, а ее перескок на 1—2 зуба приведет к дорогому ремонту.