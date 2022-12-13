Почему сейчас категорически не стоит покупать подержанный BMW X3

Модель увидела свет в 2010 году, а рестайлинг претерпела в 2014-м. Престижный SUV компактных размеров быстро стал востребован, так что этих машин сейчас довольно много на вторичном рынке. Цены начинаются от 1 700 000 рублей за «дорестайл» и переваливают отметку в 2 500 000 рублей за экземпляр, скажем, 2015 года выпуска с пробегом 50 000 км.
Качество лакокрасочного покрытия «баварцев» высокое. Однако ржавчина может появиться на тех участках кузова, которые щедро обрабатываются дорожным пескоструем: то есть на порогах и колесных арках. А еще «ржа» способна разрушить один из «плюсовых» проводов аккумуляторной батареи, что проложен по днищу кузова. И тогда появятся различные «глюки» в электрике.
Зимой может потрескаться и осыпаться в салон стеклянная крыша. Обычно это происходит в сильный мороз, причем точных причин «обвала» не знают даже специалисты. Такой случай был и у автора этих строк, так что лучше выбирать автомобиль без модной опции.
Под капотом X3 часто встречается наддувный 2-литровый бензиновый мотор в двух вариантах форсировки — 184 и 245 сил. Он очень любит «кушать» масло. Если не уследить за уровнем, то на шейках распредвалов появятся задиры, и в итоге головку блока цилиндров придется менять. Дефицит смазки сказывается и на двигателе в целом, что приближает его капитальный ремонт.
«Дизель» тоже подбросит неприятный сюрприз. Долговечность привода ГРМ напрямую связана со стилем вождения прошлого хозяина. Если он любил нажать газ, то к 100 000 км пробега цепь сильно износится, а ее перескок на 1—2 зуба приведет к дорогому ремонту.
Следить нужно и за «автоматом». Если в нем долго не менять масло, то продукты износа в виде металлической стружки разнесутся по всей гидросистеме и разрушат зубья шестерен. Итог — корпус сателлитов развалится, что обернется дорогим ремонтом.
Несмотря на то, что это кроссовер, электроусилитель руля инженеры расположили очень низко. Такое решение наделяет X3 точной управляемостью, но проблем доставляет гораздо больше. При проезде луж влага проникает внутрь узла и в какой-то момент механизм может просто отказать. Управление водитель не потеряет, но руль «нальется» таким усилием, что повернуть его будет проблематично. Хорошо, если это произойдет на небольшой скорости, а не на автотрассе.
Итог — проблем у BMW X3 хватает. Поэтому при выборе «бэушки» важно знать историю конкретного экземпляра. Любил ли прошлый хозяин погонять, своевременно ли проходил ТО и делал ремонты. Автомобиль можно брать только убедившись в том, что водитель был аккуратным. Иначе покупка обернется большой потерей денег.