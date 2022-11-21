Почему в мороз растет расход масла на угар

Зимой нагрузки на силовой агрегат возрастают, от чего также увеличивается «масложор». В принципе это логично: после пуска автомобиль нужно прогреть, а в снегопад город сковывают многокилометровые пробки. В результате мотор долго «молотит» на холостых оборотах, а ведь это один из самых жестких для него режимов. Добавляем конструктивные особенности — например, раскаленную выпускную трубу, которая проходит рядом с картером. Она буквально поджаривает смазку. Плюс — нештатная защита двигателя: из-за нее в подкапотном пространстве нарушается теплообмен. Получается, что даже в мороз «движок» функционирует, словно на жаре, а ночью сильно охлаждается. Такая температурная «пила» не прибавляет ресурса и стимулирует повышенный расход смазки.
Случается, что в интенсивном расходе лубриканта виноваты и сами водители. Опасаясь сильных заморозков, они меняют масло на маловязкое — что бы облегчить холодный пуск. Скажем, вместо 5W−40 заливают синтетику 0W−20. «Двадцатка» — лучше прокачивается. Но при этом сальники и уплотнения могут быть не рассчитаны на работу с такой «жижей». После череды прогревов и охлаждений она начинает сочиться через уплотнители, что увеличивает риск так называемого масляного голодания.
А ведь «прожарка», о которой написано выше, тоже никуда не делась. Результат плачевен. И если запустить процесс, можно довести двигатель до капитального ремонта.
Не нужно забывать и еще один факт — некоторые движки в принципе отличаются невероятной «прожорливостью». Традиционными «маслоедами» являются, например, немецкие моторы. Здесь выделим агрегат 1.8 TSI, который устанавливали на многие модели Audi, Skoda и Volkswagen. В России они работают под капотами таких популярных машин, как Skoda Oсtavia второго поколения и Volkswagen Passat B7. Причина высокого расхода смазки — маслоотделитель. Он выделяет большой объем паров в систему вентиляции картерных газов: система постепенно загрязняется, от этого и появляются проблемы.
Если же говорить о премиум-сегменте, то вспомним BMW 5-серии. В 2008 году этот седан получил бензиновый мотор с индексом N63 — он стал рекордсменом по потреблению смазки. Расход, заявленный производителем — литр на 1000 км пробега. А еще владельцы «баварцев» любят нажать газ даже зимой. Вот и получается, что такие машины «едят» жидкий расходник ведрами. И лекарства от этой «болезни», к сожалению, нет — разве что скорректировать манеру езды.