Почему отказ Европы от дизельных автомобилей россиянам только на руку

Более трети дизельного топлива, продаваемого в ЕС, поставлялось прямиком из России. Заводы региона никогда не могли самостоятельно выдать необходимый на рынках объем, а сейчас, когда Старый Свет ждет полного эмбарго на нашу нефть, из которой, собственно, и делали ДТ, ситуация стала еще критичнее. Добавим сюда забастовки на французских нефтеперерабатывающих предприятиях, высокий спрос в связи с отказом от дорогого ныне природного газа и, конечно, наступающие холода. В результате — дефицит: в обозримом будущем многие потребители просто не смогут покупать топливо.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что первым «тревожным звоночком» для дизельных авто в Европе стали трудности у главного производителя мочевины — компании BASF — но это только начало конца. Техника на «тяжелом» топливе становится все более дорогой в эксплуатации и, как следствие, дешевеет при покупке. Так что сейчас самое время задуматься о приобретении дизельной машины из южных регионов Европы: цены на них будут снижаться, курс евро стабилизировался к нашей валюте на отметке в 61 рубль за 1€, а кубический объем многих «легковушек» на ДТ крайне мал, так что и «растаможка» не разорит.

Одним словом, приобретение достаточно свежей, отходившей свои километры по ровным дорогам машины обойдется дешевле, чем еще год назад. Однозначно, такой вариант для семейного бюджета в разы привлекательнее, чем побывавшая в такси Kia Rio или родной «Жигуль». Да и с обслуживанием проблем не предвидится — торговый баланс с Турцией достиг исторических максимумов, и фокус кроется не в текстиле и бытовой технике с фруктами, а в другом аспекте тамошней экономики — производстве компонентов и запасных частей для автомобилей.