Какие дорогостоящие проблемы может подкинуть подержанный кроссовер Mazda CX−5

«Японку» показали в 2011 году, а в 2015-ом провели рестайлинг. Лакокрасочное покрытие оказалось довольно «толстым», но все же российские дороги и на нем оставляют следы. Так что сколы в районе капота — частое явление. «Сверчки» в салоне появляются после 4—5 лет эксплуатации. Нужно следить и за различными электронными системами.

Основное внимание — к i-stop, что глушит двигатель во время коротких остановок. Городской «пробочный» режим пагубно сказывается на приводном ремне генератора. Бывает и так, что он просто рвется. Поэтому перед покупкой обязательно убедитесь, что расходник меняли, а также, что на нем нет трещин. Аккумулятор, поддерживающий функцию «старт-стоп» — головная боль владельца. Он обязательно должен быть «родным». Если поменять на аналог, то не исключены различные «глюки» электрики.

Особого внимания требует и процедура замены лобового стекла. На нем установлена съемная рамка, на которую крепят датчик дождя, лазерный дальномер и камеру. От неоригинальной «лобовухи» электроника работает некорректно и часто сбоит.