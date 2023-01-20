Какие дорогостоящие проблемы может подкинуть подержанный кроссовер Mazda CX−5

«Японку» показали в 2011 году, а в 2015-ом провели рестайлинг. Лакокрасочное покрытие оказалось довольно «толстым», но все же российские дороги и на нем оставляют следы. Так что сколы в районе капота — частое явление. «Сверчки» в салоне появляются после 4—5 лет эксплуатации. Нужно следить и за различными электронными системами.
Основное внимание — к i-stop, что глушит двигатель во время коротких остановок. Городской «пробочный» режим пагубно сказывается на приводном ремне генератора. Бывает и так, что он просто рвется. Поэтому перед покупкой обязательно убедитесь, что расходник меняли, а также, что на нем нет трещин. Аккумулятор, поддерживающий функцию «старт-стоп» — головная боль владельца. Он обязательно должен быть «родным». Если поменять на аналог, то не исключены различные «глюки» электрики.
Особого внимания требует и процедура замены лобового стекла. На нем установлена съемная рамка, на которую крепят датчик дождя, лазерный дальномер и камеру. От неоригинальной «лобовухи» электроника работает некорректно и часто сбоит.
Под капот CX−5 ставили два бензиновых мотора объемом 2 и 2.5 литра. Оба с фирменной технологией Skyactive, то есть у агрегатов высокая степень сжатия. Поэтому заправляться надо только на проверенных АЗС, иначе «бодяга» быстро приговорит к замене форсунки.
Нередко двигатели начинают «кушать» смазку, так что за уровнем лубриканта надо следить постоянно. А при масляном голодании первыми страдают шатунные вкладыши, о чем скажут характерные стуки под капотом. «Дизель» объемом 2,2 литра более проблемный. У него закоксовываются масляные каналы и если запустить процесс, то придется отправлять SUV в капитальный ремонт.
Гидромеханический «автомат» надежен, но нужно не забывать обновлять рабочую жидкость, иначе продукты износа приговорят «коробку» к замене. Также отметим, что самое слабое звено полноприводной трансмиссии — угловой редуктор. Кроме этого, частенько подтекают внутренние манжеты и сальник хвостовика.
В целом же, Mazda CX‑5 — довольно удачный кроссовер. Но требует профессионального обслуживания и «родных» запчастей, что сейчас не всем по карману. Если вы готовы платить, то выбирайте экземпляр с бензиновым мотором. Он доставит меньше неприятностей, чем «дизель».