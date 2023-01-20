ТОП−5 самых надежных кроссоверов, которые имеет смысл заказывать у перекупщиков

Официально европейские автопроизводители сейчас никакие машины в Россию не поставляют. И хорошо, что есть «серый импорт» — используя всякие обходные схемы, можно заказать и пригнать себе из «недружественных» стран легковушку абсолютно любой марки и модели. В условиях текущего дефицита на отечественном авторынке перегон свежего подержанного авто из-за рубежа стал более чем реальной альтернативой приобретению нового ТС у официального дилера. Особенно учитывая, что в ближайшем будущем многим «белым» автосалонам придется либо закрыться, либо сосредоточиться на «бэушках».

Но вернемся к покупке авто из Европы для себя любимого. «Кота в мешке» гнать не хочется, а потому имеет смысл собрать максимум информации о надежности моделей, к которым вы присматриваетесь. И обязательно ознакомиться с немецким рейтингом TUV, считающимся одним из самых объективных источников данных такого рода.

Мы изучили очередное издание этого «фолианта» — TUV Report 2023 — и предлагаем вам некоторые «выжимки» из него. Информацию обо всех легковушках с учетом их классов и годов выпуска в один материал впихнуть сложновато. Поэтому на этот раз ограничимся самой популярной категорией — кроссоверами. Причем возьмем только те, что входят в число наиболее предпочтительных для ввоза в Россию — то есть возрастом до трех лет.