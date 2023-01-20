ТОП−5 самых надежных кроссоверов, которые имеет смысл заказывать у перекупщиков

Официально европейские автопроизводители сейчас никакие машины в Россию не поставляют. И хорошо, что есть «серый импорт» — используя всякие обходные схемы, можно заказать и пригнать себе из «недружественных» стран легковушку абсолютно любой марки и модели. В условиях текущего дефицита на отечественном авторынке перегон свежего подержанного авто из-за рубежа стал более чем реальной альтернативой приобретению нового ТС у официального дилера. Особенно учитывая, что в ближайшем будущем многим «белым» автосалонам придется либо закрыться, либо сосредоточиться на «бэушках».
Но вернемся к покупке авто из Европы для себя любимого. «Кота в мешке» гнать не хочется, а потому имеет смысл собрать максимум информации о надежности моделей, к которым вы присматриваетесь. И обязательно ознакомиться с немецким рейтингом TUV, считающимся одним из самых объективных источников данных такого рода.
Мы изучили очередное издание этого «фолианта» — TUV Report 2023 — и предлагаем вам некоторые «выжимки» из него. Информацию обо всех легковушках с учетом их классов и годов выпуска в один материал впихнуть сложновато. Поэтому на этот раз ограничимся самой популярной категорией — кроссоверами. Причем возьмем только те, что входят в число наиболее предпочтительных для ввоза в Россию — то есть возрастом до трех лет.
Напомним, что TUV ранжирует легковушки по надежности, опираясь на процент оказавшихся в автосервисе машин определенной модели и возраста от их общего количества на дорогах Германии.
Таким образом на первом месте в ТОП−5 кроссоверов младше трех лет по версии TUV Report 2023 оказался Mercedes-Benz GLC — лишь 2,3% таких авто «отметились» на СТО. Второе и третье места в рейтинге заняли Audi Q3 с результатом 2,4% отказов и ее «младшая сестра» Audi Q2 — с 2,6% сломавшихся машин. А на четвертую позицию немцы из TUV водрузили некогда любимый в России Porsche Cayenne (2,6% поломок).
Справедливости ради, его у нас уважают и сейчас. Вот только у российских владельцев «Кайенов» на данном историческом этапе могут возникать серьезные проблемы с ремонтом и ТО. Ведь Porsche входит в концерн Volkswagen AG, а тот уже начал отключать российских дилеров (пока только тех, что работают непосредственно с брендом VW) от своих сервисных программ и прекратил техподдержку из головного офиса в Германии.
А возвращаясь к нашему рейтингу, на пятом месте оказался компактный «кросс» от Volkswagen — модель T-Rock. Он ломается на сотые доли процента чаще чем Cayenne, и это обстоятельство «спихнуло» модель на последнюю строчку ТОП−5.