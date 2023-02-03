Российские дилеры начали принимать заказы на семиместный Volkswagen Tiguan

Пока одни автосалоны, работающие с «замороженными» автобрендами, переключаются на «китайцев», другие — ищут пути решения своих экономических проблем за рубежом. Так, петербуржский дилер Volkswagen сделал ставку на «параллельный» Tiguan Allspace. На одном из автомобильных классифайдов появилось сразу три объявления о продаже семиместных кроссоверов. У каждого — своя цена.

За самый доступный вариант дилер просит 5 470 000 рублей, за средний 5 560 000, за топовый — 6 100 000. У всех автомобилей одинаковые модификация и комплектация, так что разница в стоимости, очевидно, обусловлена наличием дополнительных опций. А поскольку дилер официальный и крупный, он готов идти на уступки: до минус 40 000 «деревянных» за Trade In, еще до 20 000 — за полис КАСКО, до 240 000 — если авто берется в кредит.

Предложенные кроссоверы оснащены двухлитровым турбомотором на 200 л. с., роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Комплектация — R-line, которая считается самой дорогой. Правда, машины придется подождать. Их статус в объявлениях — «в пути».

Напомним, что Volkswagen Tiguan Allspace официально в России никогда не продавался, хотя слухи о том, что вольфсбургцы намерены привезти его к нам, периодически появлялись, да и сертификация была пройдена. Что же касается пятиместных кроссоверов, то их отыскать в автосалонах можно и сейчас. Стартовая цена модели, судя по официальному сайту марки — 3,2 млн. рублей.