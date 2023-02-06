5 подержанных кроссоверов, с которыми лучше не связываться

На маркетплейсах встречаются довольно интересные объявления. Например, за 1 600 000 рублей продают Peugeot 3008 выпуска 2017 года. «Француз» довольно просторный и «нафаршированный», но не стоит с ним связываться.

1,6-литровый мотор с отдачей в 150 сил вяло разгоняет автомобиль, ведь он слишком тяжелый. К тому же двигатель склонен к накоплению нагара, из-за чего появляется детонация. Отметим и проблемы с приводом ГРМ. А еще от лишнего веса авто страдают элементы подвески, рано изнашиваются сайлентблоки. Да и привод только передний, что для наших граждан большой минус.

Nissan Pathfinder в кузове R52 также не пользуется популярностью. Ведь это уже не прежний рамный внедорожник (индекс R51), а модель с несущим кузовом. В конструкции полного привода — обычная электромагнитная муфта, а вместо «автомата» — вариатор. При этом имидж «бездорожника» остался. Поэтому многие водители гоняли на нем по различным «грязным» направлениям. Результат — почти у всех подержанных экземпляров есть проблемы с муфтой и коробкой передач. Подвеска тоже нагрузок не выдерживает.

Renault Koleos — еще одна жертва маркетинга. Первая генерация «француза» была куда доступнее. А второй «Колеос» подрос в размерах и заметно подорожал. При этом по технической части это — Nissan X-Trail.