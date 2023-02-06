5 подержанных кроссоверов, с которыми лучше не связываться

Фото производителя
В нынешних условиях, когда «вторичку» заполонили весьма сомнительные как в техническом, так и в юридическом плане автомобили, к выбору подержанной машины нужно подходить очень внимательно. И особенно, когда речь идет о SUV. Авто такого класса на рынке много, но некоторые могут буквально разорить. Да и продать их через несколько лет проблематично. О темных «лошадках» сегмента и рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

На маркетплейсах встречаются довольно интересные объявления. Например, за 1 600 000 рублей продают Peugeot 3008 выпуска 2017 года. «Француз» довольно просторный и «нафаршированный», но не стоит с ним связываться.

1,6-литровый мотор с отдачей в 150 сил вяло разгоняет автомобиль, ведь он слишком тяжелый. К тому же двигатель склонен к накоплению нагара, из-за чего появляется детонация. Отметим и проблемы с приводом ГРМ. А еще от лишнего веса авто страдают элементы подвески, рано изнашиваются сайлентблоки. Да и привод только передний, что для наших граждан большой минус.

Nissan Pathfinder в кузове R52 также не пользуется популярностью. Ведь это уже не прежний рамный внедорожник (индекс R51), а модель с несущим кузовом. В конструкции полного привода — обычная электромагнитная муфта, а вместо «автомата» — вариатор. При этом имидж «бездорожника» остался. Поэтому многие водители гоняли на нем по различным «грязным» направлениям. Результат — почти у всех подержанных экземпляров есть проблемы с муфтой и коробкой передач. Подвеска тоже нагрузок не выдерживает.

Renault Koleos — еще одна жертва маркетинга. Первая генерация «француза» была куда доступнее. А второй «Колеос» подрос в размерах и заметно подорожал. При этом по технической части это — Nissan X-Trail.

Фото производителя

Задранный ценник отпугнул граждан. А те, кто все же приобрели такие автомобили, столкнулись с проблемами. Вариатор оказался капризным (особенно на экземплярах 2017—2018 годов выпуска), да и система полного привода требовала постоянного внимания.

Следующий минус — обилие электроники, для диагностики которой нужны дилерские сканеры. Не так все просто и с кузовными деталями. Некоторые приходится ждать, ведь машина редкая и завозить крупные партии частным продавцам невыгодно.

Идем дальше. Cadillac XT5 продавали до 2022 года, но очереди за ним никогда не выстраивались. Ценители марки предпочитали модели крупнее, вроде Escalade. Да и обслуживать машину нужно в профильном сервисе, который мало не возьмет. Добавим к этому трудности с поставкой оригинальных запчастей. Неоригинальные расходники найти тоже непросто, поскольку машина на российских дорогах редкая. Добивает интерес к модели 3,6-литровый мотор с отдачей в 314 л. с. Немногие согласны платить за него огромный транспортный налог.

Chevrolet Captiva, как и его близнеца Opel Antara, собирали на заводе GM в Санкт-Петербурге. При этом «Шеви» оказался менее популярным, чем «Опель». Тут основная проблема в двигателе: 2,4-литровый агрегат серии А24 дорог в обслуживании. Нередко можно видеть и трещины на впускном коллекторе. Также автомобиль славится повышенным топливным аппетитом, требуя на сто километров 15 литров горючего, что довольно существенно ударит по карману владельца подержанного SUV.

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6 февраля 2023
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