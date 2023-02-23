Как и чем разочарует подержанный Mitsubishi Pajero Sport

Двигателей у «японца» два — бензиновый объемом 3 л (222 л. с.) и 2,5-литровый «дизель» с отдачей в 178 л. с. Последний — самый распространенный. В целом это надежный агрегат, но ряд недостатков есть. Мотор не любит долгой работы на пределе возможностей: он перегревается, что может повлечь пробой прокладки ГБЦ, либо «повести» головку блока.

Недолго «живет» и приводной ремень. Обычно его меняют через 60 000 км пробега. Если этого не сделать, расходник порвется и заденет за привод ГРМ. А это уже чревато разорительным капитальным ремонтом. Коробок передач две — пятиступенчатая «механика» и «автомат» с тем же числом передач. Особых проблем с ними нет, разве что у двухпедальной версии негуманный расход топлива.

Идем дальше. Система полного привода Super Select заслужила репутацию очень выносливой. Ее особенность в том, что прямо на ходу можно подключить передний мост и сразу начать месить грязь. Здесь главное, чтобы прошлый владелец не жалел денег на обслуживание, вовремя менял смазку в узлах, а также не забывал шприцевать карданы. Только так можно избежать вибраций последних и продлить ресурс всей системе.

Подвеска особых проблем не доставляет, ведь пневмобаллонов и сложной электроники тут нет. Потребуют замены лишь мелочи вроде сайлентблоков. То есть в целом Pajero Sport можно покупать. Но только после тщательного осмотра и изучения его сервисной истории.