Как и чем разочарует подержанный Mitsubishi Pajero Sport

Второе поколение внедорожника появилось в 2008 году, а в 2013 году случился рестайлинг. «Рамник» до сих пор в почете у наших граждан, да и на рынке предложений много. Но есть и минус: найти вариант без следов внедорожных «покатушек» сейчас практически нереально. Если не хотите выкладывать деньги за ремонт, не обращайте внимание на «бездорожники», оснащенные шноркелем, «зубастыми» покрышками и лифтованной подвеской. Как правило, они почти убиты и требуют больших вложений.
Если говорить о кузове, то лакокрасочное покрытие тонкое, потому сколы на капоте и передних крыльях появляются часто. Хром тоже недолговечен и может вспучиваться, а затем шелушиться. Однако главное — оценить состояние рамы. На ней часто появляются большие очаги ржавчины. Это потребует затрат на чистку, антикор, а то и на восстановление номера, выбитого на ней.
Двигателей у «японца» два — бензиновый объемом 3 л (222 л. с.) и 2,5-литровый «дизель» с отдачей в 178 л. с. Последний — самый распространенный. В целом это надежный агрегат, но ряд недостатков есть. Мотор не любит долгой работы на пределе возможностей: он перегревается, что может повлечь пробой прокладки ГБЦ, либо «повести» головку блока.
Недолго «живет» и приводной ремень. Обычно его меняют через 60 000 км пробега. Если этого не сделать, расходник порвется и заденет за привод ГРМ. А это уже чревато разорительным капитальным ремонтом. Коробок передач две — пятиступенчатая «механика» и «автомат» с тем же числом передач. Особых проблем с ними нет, разве что у двухпедальной версии негуманный расход топлива.
Идем дальше. Система полного привода Super Select заслужила репутацию очень выносливой. Ее особенность в том, что прямо на ходу можно подключить передний мост и сразу начать месить грязь. Здесь главное, чтобы прошлый владелец не жалел денег на обслуживание, вовремя менял смазку в узлах, а также не забывал шприцевать карданы. Только так можно избежать вибраций последних и продлить ресурс всей системе.
Подвеска особых проблем не доставляет, ведь пневмобаллонов и сложной электроники тут нет. Потребуют замены лишь мелочи вроде сайлентблоков. То есть в целом Pajero Sport можно покупать. Но только после тщательного осмотра и изучения его сервисной истории.