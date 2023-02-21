На какие дорогостоящие поломки указывает замерзшее изнутри лобовое стекло машины

Мало кто из автовладельцев, окидывая случайным взглядом припаркованные на заснеженной стоянке автомобили соседей по дому, обращает внимание на одну странность. У некоторых машин лобовое стекло изнутри покрыто инеем, а у других — чистое. По большому счету — ерунда. После прогрева двигателя воздух из печки быстро растопит этот лед. Неприятно только, что растаяв, он превратится в капли воды, которые придется чем-то вытирать. На самом же деле для автовладельца заледеневшее ветровое стекло — повод серьезно напрячься.
Лед на нем — продукт конденсации паров воды из воздуха в салоне. То есть следствие банальной сырости. Хорошо, если она связана с лужами, оставшимися на резиновых ковриках — от растаявшего снега с обуви водителя и пассажиров. В этом случае «ледниковые периоды» прекратятся после выдворения этой влаги прочь.
Когда же резиновые коврики под ногами сухи, а стекло после стоянки все равно покрывается изморозью, это означает, что избыточная влажность присутствует в салоне постоянно. В самом «лайтовом» варианте сырость воздуха может быть вызвана проблемами в системе вентиляции. Например, из-за давно не заменявшегося салонного воздушного фильтра.
Когда он засорен, с вентиляцией в машине плохо и даже человеческие испарения выдуваются неэффективно. Не говоря уже о сырости от мокрой одежды или обуви. Решить проблему проще простого — заменяем фильтр на новый и радуемся жизни и чистому лобовому стеклу зимним утром. А вот когда с фильтром все в порядке, но льды не отступают, можно начать переживать всерьез.
Это значит, что в салон постоянно поступает влага. Например, через неплотно прилегающий к «лобовухе» уплотнитель. Достаточно появиться в нем малюсенькой трещине и все — обивка интерьера машины будет почти всегда влажной из-за протечек. Следствием этого станет не только замороженное ветровое стекло, но и коррозия кузова автомобиля — изнутри! Бороться с такой бедой можно лишь заменой «лобовухи» на новую или переустановкой старой, но со свежими резинками уплотнителя. Дорого и сложно — но делать нечего.
Кроме того, у достаточно пожилых автомобилей со временем стареет и местами трескается материал трубопроводов, подводящих антифриз от мотора к «печке». Через эти нештатные отверстия он может начать течь внутрь машины и там испаряться. Исправит ситуацию лишь разборка передней части салона с заменой старых патрубков печки. Да, затратно и муторно. Но деваться некуда — коррозия кузова не дремлет и в этом случае.