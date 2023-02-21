На какие дорогостоящие поломки указывает замерзшее изнутри лобовое стекло машины

Мало кто из автовладельцев, окидывая случайным взглядом припаркованные на заснеженной стоянке автомобили соседей по дому, обращает внимание на одну странность. У некоторых машин лобовое стекло изнутри покрыто инеем, а у других — чистое. По большому счету — ерунда. После прогрева двигателя воздух из печки быстро растопит этот лед. Неприятно только, что растаяв, он превратится в капли воды, которые придется чем-то вытирать. На самом же деле для автовладельца заледеневшее ветровое стекло — повод серьезно напрячься.

Лед на нем — продукт конденсации паров воды из воздуха в салоне. То есть следствие банальной сырости. Хорошо, если она связана с лужами, оставшимися на резиновых ковриках — от растаявшего снега с обуви водителя и пассажиров. В этом случае «ледниковые периоды» прекратятся после выдворения этой влаги прочь.

Когда же резиновые коврики под ногами сухи, а стекло после стоянки все равно покрывается изморозью, это означает, что избыточная влажность присутствует в салоне постоянно. В самом «лайтовом» варианте сырость воздуха может быть вызвана проблемами в системе вентиляции. Например, из-за давно не заменявшегося салонного воздушного фильтра.