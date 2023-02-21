Будущее российского авторынка: почему эксперты в оптимизме, а водители в шоке

Фото: globallookpress.com
Один за другим эксперты авторынка демонстрируют уверенность, что в текущем году производство и, главное, продажи автомобилей значительно вырастут. Их бы устами да мед пить! Но самое грустное вовсе не то, что почти все эти прогнозы строятся на зыбкой почве догадок и допущений. Беда в другом — в процессе анализа из виду теряется одна базовая вещь, крайне важная для любого автовладельца.
Ефим Розкин

Будущее скрыто за покровом тайны. Тем интереснее попытаться его приподнять и заглянуть в запретное. И если люди желают знать, что будет, то завсегда найдутся и те, кто постарается удовлетворить спрос предложением. Опираясь на математические модели, на интуицию, а то и просто на авось, многочисленные эксперты авторитетно рассказывают нам, чего ожидать в этом самом будущем, которое в их выкладках предстает скучным и двухмерным.

Когда статистика не врет

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, основываясь на глубоком анализе статистики, заверил российских водителей, что с апреля авторынок начнет демонстрировать рост, который сохранится и в целом по 2023 году. Но может ли такое случиться?

Фото: globallookpress.com

Наверное, может. «Весомый» вклад в реанимацию отрасли распиаренных электромобилей учитывать не будем — по своей значимости он сопоставим с вкладом гужевого транспорта. Но китайцы-то подвезут своего добра вагон и маленькую тележку. И АВТОВАЗ поднапряжется, постарается в кои-то веки не надуть народ и выдать на-гора обещанные 400 000 автомобилей. Остальные отечественные заводы и заводики, глядишь, тоже что-нибудь склепают. Люди добрые параллельно импортнут в Россию свои крохи. Совместными усилиями все вышеперечисленные участники отечественного автобазара соберутся с силами и обеспечат рост на те 25%, которые теоретически допускает директор по операционным вопросам компании Geely Motors Russia Валерий Тараканов.

Впрочем, даже эти проценты — слезы на фоне того, что реально требует рынок. По подсчетам специалистов для нормального функционирования автомобильной отрасли требуется продавать более 1,6 млн машин в год. Самые же оптимистичные прогнозы не замахиваются на большее, чем 900 000 штук, да и те под большим сомнением.

Альтернативное отсутствие

И вообще, это не самое главное. Жуткий дефицит новых легковых транспортных средств дополняется полным отсутствием альтернатив при всем кажущемся богатстве выбора. Вы хотите купить что-то недорогое и простенькое? Китайцы и LADA. Причем о недорогом можете забыть надолго. Хотите что-то внешне привлекательное и оригинальное? Китайцы и LADA. Причем о привлекательном можете забыть надолго. Хотите что-нибудь солидное, нашпигованное электронными системами и вызывающее всеобщую зависть? Китайцы без LADA. Причем о вызывающем зависть можете забыть надолго.

Фото: globallookpress.com

За минувший январь по данным агентства «Автостат» было продано 2295 автомобиля марки Kia, что на 85% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это составляет 5,1% объема рынка. Вот куда скатился многолетний лидер бюджетного сегмента. Стильная Mazda реализовала 354 машины, что эквивалентно 0,7% от всех новых легковушек. Nissan, специализировавшийся на покупателях, хотевших странного, занял 5% рынка. Toyota, лютая мечта японофилов, тихонько отползла на смешной уровень в 2,2%. Понтовые дальше некуда BMW и Mercedes-Benz с боем вырвали 0,8% и 0,7% соответственно.

И только серые будни

Доля премиальных автомобилей, долгое время составлявшая примерно 10% по подсчетам того же «Автостата», рухнула до 3%. Мне глубоко плевать на страдания мажоров, оставшихся без крутых тачек — тем более, что они-то свое так или иначе получат. Но я жалею, что автомир в единочасье потерял свое многообразие и способность удивлять чем-то новым, прекрасным, эстетически совершенным.

Не надо напоминать мне о санкциях — провалами в памяти я не страдаю. Речь идет вовсе не о том, почему все так произошло, а о том, что у нас теперь есть по факту. А имеем мы ныне гомогенную массу автомобилей, где разница между тем, что считается расхожим ширпотребом, и тем, что декларируется как люксовый эксклюзив, с высоты прошлого опыта не видна. Так что прежде, чем говорить о росте или падении рынка новых автомобилей, есть смысл присмотреться к его качеству, а не количеству. И с сожалением убедиться в том, что нет его, этого качества. Никаких праздников души — одни лишь серые будни.

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21 февраля 2023
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