Будущее российского авторынка: почему эксперты в оптимизме, а водители в шоке

Будущее скрыто за покровом тайны. Тем интереснее попытаться его приподнять и заглянуть в запретное. И если люди желают знать, что будет, то завсегда найдутся и те, кто постарается удовлетворить спрос предложением. Опираясь на математические модели, на интуицию, а то и просто на авось, многочисленные эксперты авторитетно рассказывают нам, чего ожидать в этом самом будущем, которое в их выкладках предстает скучным и двухмерным.
Когда статистика не врет
Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, основываясь на глубоком анализе статистики, заверил российских водителей, что с апреля авторынок начнет демонстрировать рост, который сохранится и в целом по 2023 году. Но может ли такое случиться?
Наверное, может. «Весомый» вклад в реанимацию отрасли распиаренных электромобилей учитывать не будем — по своей значимости он сопоставим с вкладом гужевого транспорта. Но китайцы-то подвезут своего добра вагон и маленькую тележку. И АВТОВАЗ поднапряжется, постарается в кои-то веки не надуть народ и выдать на-гора обещанные 400 000 автомобилей. Остальные отечественные заводы и заводики, глядишь, тоже что-нибудь склепают. Люди добрые параллельно импортнут в Россию свои крохи. Совместными усилиями все вышеперечисленные участники отечественного автобазара соберутся с силами и обеспечат рост на те 25%, которые теоретически допускает директор по операционным вопросам компании Geely Motors Russia Валерий Тараканов.
Впрочем, даже эти проценты — слезы на фоне того, что реально требует рынок. По подсчетам специалистов для нормального функционирования автомобильной отрасли требуется продавать более 1,6 млн машин в год. Самые же оптимистичные прогнозы не замахиваются на большее, чем 900 000 штук, да и те под большим сомнением.
Альтернативное отсутствие
И вообще, это не самое главное. Жуткий дефицит новых легковых транспортных средств дополняется полным отсутствием альтернатив при всем кажущемся богатстве выбора. Вы хотите купить что-то недорогое и простенькое? Китайцы и LADA. Причем о недорогом можете забыть надолго. Хотите что-то внешне привлекательное и оригинальное? Китайцы и LADA. Причем о привлекательном можете забыть надолго. Хотите что-нибудь солидное, нашпигованное электронными системами и вызывающее всеобщую зависть? Китайцы без LADA. Причем о вызывающем зависть можете забыть надолго.
За минувший январь по данным агентства «Автостат» было продано 2295 автомобиля марки Kia, что на 85% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это составляет 5,1% объема рынка. Вот куда скатился многолетний лидер бюджетного сегмента. Стильная Mazda реализовала 354 машины, что эквивалентно 0,7% от всех новых легковушек. Nissan, специализировавшийся на покупателях, хотевших странного, занял 5% рынка. Toyota, лютая мечта японофилов, тихонько отползла на смешной уровень в 2,2%. Понтовые дальше некуда BMW и Mercedes-Benz с боем вырвали 0,8% и 0,7% соответственно.
И только серые будни
Доля премиальных автомобилей, долгое время составлявшая примерно 10% по подсчетам того же «Автостата», рухнула до 3%. Мне глубоко плевать на страдания мажоров, оставшихся без крутых тачек — тем более, что они-то свое так или иначе получат. Но я жалею, что автомир в единочасье потерял свое многообразие и способность удивлять чем-то новым, прекрасным, эстетически совершенным.
Не надо напоминать мне о санкциях — провалами в памяти я не страдаю. Речь идет вовсе не о том, почему все так произошло, а о том, что у нас теперь есть по факту. А имеем мы ныне гомогенную массу автомобилей, где разница между тем, что считается расхожим ширпотребом, и тем, что декларируется как люксовый эксклюзив, с высоты прошлого опыта не видна. Так что прежде, чем говорить о росте или падении рынка новых автомобилей, есть смысл присмотреться к его качеству, а не количеству. И с сожалением убедиться в том, что нет его, этого качества. Никаких праздников души — одни лишь серые будни.