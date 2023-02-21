Будущее российского авторынка: почему эксперты в оптимизме, а водители в шоке

За минувший январь по данным агентства «Автостат» было продано 2295 автомобиля марки Kia, что на 85% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это составляет 5,1% объема рынка. Вот куда скатился многолетний лидер бюджетного сегмента. Стильная Mazda реализовала 354 машины, что эквивалентно 0,7% от всех новых легковушек. Nissan, специализировавшийся на покупателях, хотевших странного, занял 5% рынка. Toyota, лютая мечта японофилов, тихонько отползла на смешной уровень в 2,2%. Понтовые дальше некуда BMW и Mercedes-Benz с боем вырвали 0,8% и 0,7% соответственно.

И только серые будни

Доля премиальных автомобилей, долгое время составлявшая примерно 10% по подсчетам того же «Автостата», рухнула до 3%. Мне глубоко плевать на страдания мажоров, оставшихся без крутых тачек — тем более, что они-то свое так или иначе получат. Но я жалею, что автомир в единочасье потерял свое многообразие и способность удивлять чем-то новым, прекрасным, эстетически совершенным.

Не надо напоминать мне о санкциях — провалами в памяти я не страдаю. Речь идет вовсе не о том, почему все так произошло, а о том, что у нас теперь есть по факту. А имеем мы ныне гомогенную массу автомобилей, где разница между тем, что считается расхожим ширпотребом, и тем, что декларируется как люксовый эксклюзив, с высоты прошлого опыта не видна. Так что прежде, чем говорить о росте или падении рынка новых автомобилей, есть смысл присмотреться к его качеству, а не количеству. И с сожалением убедиться в том, что нет его, этого качества. Никаких праздников души — одни лишь серые будни.