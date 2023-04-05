5 подержанных кроссоверов, которые смогут проехать 500 000 км без капиталки

Новых машин в автосалонах стало критически мало, а относительно свежие подержанные иномарки буквально отрывают с руками. Да и «прайсы» на них зашкаливают. Поэтому многие покупатели обращают внимание на 5—10 летние авто, на одометре которых не менее 200 000 км. А некоторые «похвастают» и полумилионным рубежом. При выборе таких «железных коней» есть масса нюансов. В них и попробуем разобраться.

Начнем с «корейцев», моторы которых славятся задирами в цилиндрах. На самом дже деле не все так плохо. Скажем, 2-литровый бензиновый агрегат серии G4KD может пройти и 500 000 километров. Это доказывает Kia Optima, работающая в такси. Главное менять масло каждые 7000 км, и вырезать нейтрализатор.

Двигатель можно встретить под капотами таких кроссоверов как Kia Sportage третьего поколения, Hyundai ix35 первого поколения и Tucson второй генерации. Если говорить про цены, то за полноприводный ix35 2012 года выпуска с пробегом 253 000 км просят 850 000 рублей. В примерно такие же деньги обойдется Tucson 2009 года. А вот Sportage 2011 года рождения стоит 1 070 000 рублей. Немудрено, ведь он престижнее, чуть больше, да и материалы отделки салона более стойки к истиранию. Отметим также, что и ходовая «корейцев» надежна. Амортизаторы выдерживают и 300 000 км без замены.