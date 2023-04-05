5 подержанных кроссоверов, которые смогут проехать 500 000 км без капиталки

Новых машин в автосалонах стало критически мало, а относительно свежие подержанные иномарки буквально отрывают с руками. Да и «прайсы» на них зашкаливают. Поэтому многие покупатели обращают внимание на 5—10 летние авто, на одометре которых не менее 200 000 км. А некоторые «похвастают» и полумилионным рубежом. При выборе таких «железных коней» есть масса нюансов. В них и попробуем разобраться.
Начнем с «корейцев», моторы которых славятся задирами в цилиндрах. На самом дже деле не все так плохо. Скажем, 2-литровый бензиновый агрегат серии G4KD может пройти и 500 000 километров. Это доказывает Kia Optima, работающая в такси. Главное менять масло каждые 7000 км, и вырезать нейтрализатор.
Двигатель можно встретить под капотами таких кроссоверов как Kia Sportage третьего поколения, Hyundai ix35 первого поколения и Tucson второй генерации. Если говорить про цены, то за полноприводный ix35 2012 года выпуска с пробегом 253 000 км просят 850 000 рублей. В примерно такие же деньги обойдется Tucson 2009 года. А вот Sportage 2011 года рождения стоит 1 070 000 рублей. Немудрено, ведь он престижнее, чуть больше, да и материалы отделки салона более стойки к истиранию. Отметим также, что и ходовая «корейцев» надежна. Амортизаторы выдерживают и 300 000 км без замены.
Не разочарует Toyota RAV4. «Равик» увидел свет в 2013 году. Здесь мы советуем отказаться от «дизеля», а обратить внимание на бензиновые моторы объемом 2 л (146 л. с.) и 2,5 л (179 л. с.). Они довольно просты по конструкции, потому обслуживать «японца» можно даже в гараже. А еще есть гидрокомпенсаторы, потому отпадает надобность регулировки клапанов.
Что касается трансмиссий, то «механика» и «автомат» особых проблем не доставляют. Важно лишь менять масло каждые 70 000 км (кстати, то же самое касается и корейской гидромеханики). Если прошлый хозяин это делал, то «азиата» надо брать. За SUV 2013 года, отмеривший 250 000 км, просят 1 400 000 рублей. По нынешним временам в эту сумму укладывается скромный Suzuki S-Presso без пробега по РФ. Думаю, и так понятно, что лучше.
Вспомним и Mitsubishi Outlander на 2-литровом «сердце» которого высечен индекс 4B11. Агрегат древний, оттого проверенный и не доставляющий хлопот. Вариатор JF011E также надежен, но здесь есть нюанс. Поначалу у него не было дополнительного радиатора охлаждения, что приводило к перегреву узла. Поэтому при покупке обязательно осмотрите машину.
Если прошлый владелец его установил, либо он уже предусмотрен конструкцией, то такой «Митсу» можно рассмотреть к покупке. Просят за полноприводный SUV, пробежавший 290 000 км, меньше миллиона «деревянных» (988 000 рублей). Такой «японец» еще послужит, ведь кузов крепкий и со временем не начинает «дышать». Чего не скажешь о «китайцах» с их недостаточной жесткостью на кручение.