Чем жестоко разочарует подержанный кроссовер Toyota RAV4

Toyota RAV4 третьего поколения появилась в 2005 году, а рестайлинг претерпела через четыре года — в 200-м. Несмотря на возраст, кроссовер популярен, поэтому и цены на машину хозяева снижать не спешат. Например, за экземпляр 2009 года с пробегом 82 000 км просят 1 690 000 рублей. Но, на наш взгляд, не стоит отдавать за пожилого «азиата» такие деньги.
Начнем с того, что лакокрасочное покрытие автомобиля довольно тонкое. То есть сколов в любом случае будет много. Если же капот и передние крылья находятся в образцовом состоянии, то нужно проверить, не перекрашивали ли их. Осмотрите и заднюю дверь, на которой закреплено запасное колесо. «Запаска» тяжелая и из-за этого изнашиваются петли, а стоят они недешево.
Что касается салона, то здесь очень много жесткого пластика, который с годами начинает сильно скрипеть. За что «Равик» назвали «погремушкой». Да и эргономика восторга не вызывает. К тому же, как ни печально, боковая поддержка передних кресел быстро теряет форму, а кожзам нередко трескается. Это — характерные «болячки» RAV4.
На российском рынке чаще всего встречаются экземпляры с бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 152 л. с. Силовой агрегат может выдержать более 300 000 километров пробега, но вот гидрокомпенсаторов у движка нет. Поэтому зазоры клапанов придется регулировать.
В приводе ГРМ работает однорядная втулочно-роликовая цепь, ресурс которой сильно зависит от условий эксплуатации. Обычно запчасть меняют на 100 000 км, причем вместе с фазорегулятором. А это очень дорогие работы. Учитывая, что пробег многих «Равиков» подходит к указанной черте, затраты полностью лягут на нового владельца.
Пару «пламенному сердцу» составляет 4-ступенчатый гидромеханический «автомат». Количества передач и на трассе, и в городе не хватает, из-за этого кроссовер получается довольно «прожорливым».
Теперь — пара слов о полноприводной трансмиссии. В ее основе — электрогидравлическая многодисковая муфта, у которой через 60 000 км пробега уже текут сальники. А еще нужно обязательно менять смазку в подшипнике, иначе лубрикант потеряет свои свойства и узел загудит.