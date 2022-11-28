Чем жестоко разочарует подержанный кроссовер Toyota RAV4

Toyota RAV4 третьего поколения появилась в 2005 году, а рестайлинг претерпела через четыре года — в 200-м. Несмотря на возраст, кроссовер популярен, поэтому и цены на машину хозяева снижать не спешат. Например, за экземпляр 2009 года с пробегом 82 000 км просят 1 690 000 рублей. Но, на наш взгляд, не стоит отдавать за пожилого «азиата» такие деньги.

Начнем с того, что лакокрасочное покрытие автомобиля довольно тонкое. То есть сколов в любом случае будет много. Если же капот и передние крылья находятся в образцовом состоянии, то нужно проверить, не перекрашивали ли их. Осмотрите и заднюю дверь, на которой закреплено запасное колесо. «Запаска» тяжелая и из-за этого изнашиваются петли, а стоят они недешево.

Что касается салона, то здесь очень много жесткого пластика, который с годами начинает сильно скрипеть. За что «Равик» назвали «погремушкой». Да и эргономика восторга не вызывает. К тому же, как ни печально, боковая поддержка передних кресел быстро теряет форму, а кожзам нередко трескается. Это — характерные «болячки» RAV4.