5 самых опасных подержанных автомобилей на российском рынке

О безопасности того или иного транспортного средства можно судить по результатам испытаний на удар — на них и будем ориентироваться. Начнем с «нашемарок», где правит бал продукция АВТОВАЗа. А ее независимые тесты на полигоне НАМИ проводили наши коллеги из «АвтоРевю».
На «классике» подробно останавливаться не будем. И так ясно, что кузов, например, «семерки» складывается как картонный, катастрофически сокращая жизненное пространство. Страшно представить, если авария произойдет с подержанным экземпляром, где ржавчина проела силовые элементы. А ведь таких боевых седанов на дорогах немало.
«Нива» показала себя лучше: после лобового удара ее пороги почти не погнулись.То есть фронтальная часть кузова не поглощает энергию путем запрограммированной деформации. Свою лепту внесла и запаска, закрепленная под капотом. Итог — вся тяжесть столкновения пришлась на силовую «клетку» салона, где водитель получает по лицу рулем с нагрузкой в полтонны. Результат — 0 баллов. Впрочем, трудно ожидать иного от внедорожника, который увидел свет в 1977 году. Но ведь его выпускают до сих пор с минимальными доработками.
Chevrolet Niva (нынче Niva Travel) набрала целых 1,6 балла. И здесь главная опасность угрожает ногам водителя — пол во время теста разошелся по сварным швам, а педальный узел вдавило в салон. Передняя панель тоже оказалась травмоопасной, но не все так плохо. По уровню пассивной безопасности «нашемарка» превзошла не только «классику», но и такие китайские «гробы на колесах», как Chery Amulet и Geely Otaka.
Раз уж заговорили о продукции из КНР, вспомним доступный хетчбэк Lifan Smily — его проверили в Южной Америке по методике Latin NCAP. Условия стандартные — 64 км/ч, сминаемая преграда с перекрытием 40%. В результате кузов сложился, а рулевая колонка ушла в салон до подголовника кресла. Это — верная смерть водителя.
Там же несильно крепче оказался и Chevrolet Aveo. За фронтальный удар «американец» заработал «баранку». Судя по отчету, сносная защита установлена лишь у правой голени переднего пассажира. А ведь этих седанов до сих пор на наших дорогах немало.
Интересны и результаты американского института IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Один из его тестов, например, буквально провалил такой бестселлер, как Hyundai Solaris первого поколения. Голова манекена соскользнула с подушки безопасности и ударилась о переднюю панель, а его ноги оказались зажаты покореженным металлом. То есть риск получения серьезных травм очень велик. И этих машин тоже в России предостаточно: что в такси, что у частников.