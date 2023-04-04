5 самых опасных подержанных автомобилей на российском рынке

О безопасности того или иного транспортного средства можно судить по результатам испытаний на удар — на них и будем ориентироваться. Начнем с «нашемарок», где правит бал продукция АВТОВАЗа. А ее независимые тесты на полигоне НАМИ проводили наши коллеги из «АвтоРевю».

На «классике» подробно останавливаться не будем. И так ясно, что кузов, например, «семерки» складывается как картонный, катастрофически сокращая жизненное пространство. Страшно представить, если авария произойдет с подержанным экземпляром, где ржавчина проела силовые элементы. А ведь таких боевых седанов на дорогах немало.

«Нива» показала себя лучше: после лобового удара ее пороги почти не погнулись.То есть фронтальная часть кузова не поглощает энергию путем запрограммированной деформации. Свою лепту внесла и запаска, закрепленная под капотом. Итог — вся тяжесть столкновения пришлась на силовую «клетку» салона, где водитель получает по лицу рулем с нагрузкой в полтонны. Результат — 0 баллов. Впрочем, трудно ожидать иного от внедорожника, который увидел свет в 1977 году. Но ведь его выпускают до сих пор с минимальными доработками.