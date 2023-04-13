Китайский Nissan X-Trail поразил ценой

«Хитрилы» наши покупатели всегда любили. Неудивительно, что когда на Россию обрушился девятый вал санкций, продавцы стали привозить эти SUV в РФ из разных стран мира.

Сначала у дилеров появился американский X-Trail. Там он называется Rogue. «Штатовец» оснащен 181-сильным 2,5-литровым мотором и бесступенчатой трансмиссией. Цена за экземпляр с пробегом в 20 000 км начиналась от 2 800 000 рублей.

Теперь же доступен и китайский вариант. Его главное отличие скрывается под капотом. Там работает трехцилиндровый 1,5-литровый бензиновый турбомотор с переменной степенью сжатия, которая может меняться от 8:1 до 14:1. На максимуме «тройка» выдает 204 л. с. Что касается коробки передач, то тут стоит вариатор. Сомнительная связка, о надежности которой можно только догадываться.

Салон и опции «японо-китайца» практически идентичны американским. Здесь лишь иной центральный тоннель, экран мультимедиа и цифровая «приборка». Однако «прайс» за все это просто лютый — 5 200 000 рублей. Лучше уж предпочесть «бэушку» или пересесть на продукцию АВТОВАЗа.