5 мелочей, которые «убивают» тормозные диски и колодки

Приступаем к обслуживанию тормозной системы автомобиля и в первую очередь смотрим на «ушки» колодок — со временем там появляется ржавчина. Если ее не удалять, то рабочие поверхности расходников прижимаются к диску неравномерно. Соответственно, так же они и изнашиваются. А еще это сказывается на эффективности замедления.
Далее обращаем внимание на посадочные пластины, по которым двигаются эти самые колодки. Многие уверены, что их обновлять необязательно, ведь алюминиевые детали не подвержены коррозии, но это не так. А еще на копеечных «железках» нередко экономят при покупке запчастей, ведь их можно найти не в каждом комплекте. И такой подход в итоге оборачивается потерей денег.
Дело в том, что со временем старые направляющие начинают подгибаться, и при нажатии на тормоз раздается сильный скрип. Бывалые рулевые стараются убрать посторонние звуки смазкой и попадают впросак. Со временем в лубрикант набивается грязь и абразивная пыль от колес, что не только возвращает автомобильные «стоны», но и делает их еще сильнее.
Идем дальше. Направляющие суппорта вставляются непосредственно в скобу: они должны плавно и хорошо передвигаться в ней. А еще эти детали нуждаются в периодической смазке. Стоит следить и за состоянием резиновых пыльников — трещин или надрывов быть не должно, иначе грязь попадет внутрь, и колодки перекосит. В результате может даже заклинить суппорт, а если подобное случится на скорости, то аварии не избежать.
Наконец, переходим к самому поршню. Если он покрывается ржавчиной, то перестает нормально возвращаться в свое посадочное место в цилиндре. И это очень опасное явление, потому как оно вызывает перегрев диска и просто разрушает расходники. Подобный дефект, кстати, порой приводит и к полному заклиниванию колеса — тоже отнюдь не радужной перспективе.