5 мелочей, которые «убивают» тормозные диски и колодки

Приступаем к обслуживанию тормозной системы автомобиля и в первую очередь смотрим на «ушки» колодок — со временем там появляется ржавчина. Если ее не удалять, то рабочие поверхности расходников прижимаются к диску неравномерно. Соответственно, так же они и изнашиваются. А еще это сказывается на эффективности замедления.

Далее обращаем внимание на посадочные пластины, по которым двигаются эти самые колодки. Многие уверены, что их обновлять необязательно, ведь алюминиевые детали не подвержены коррозии, но это не так. А еще на копеечных «железках» нередко экономят при покупке запчастей, ведь их можно найти не в каждом комплекте. И такой подход в итоге оборачивается потерей денег.

Дело в том, что со временем старые направляющие начинают подгибаться, и при нажатии на тормоз раздается сильный скрип. Бывалые рулевые стараются убрать посторонние звуки смазкой и попадают впросак. Со временем в лубрикант набивается грязь и абразивная пыль от колес, что не только возвращает автомобильные «стоны», но и делает их еще сильнее.