Меньше, но больше: дилеры назвали минимальную стоимость кроссовера Kaiyi X3

И сразу скажем, что старт продаж кроссоверов Kaiyi в России опять сдвигается. На этот раз до конца сентября в случае с моделью X3, и до октября — говоря о X3 Pro. Однако прайс на новинки частично приоткрыли уже сегодня. Увы, но приятно удивить массового российского покупателя минимальный ценник модели X3 не смог. Но при этом, спасибо, и не вспугнул на фоне активно растущих цен на новые иномарки.
Kaiyi, напомним, представляет собой бывший суббренд концерна Chery, три года назад проданный под прежним именем Cowin новому владельцу. «Чери» оставила за собой 49% акций, продолжая отвечать за техническую базу для новинок Kaiyi.
Что, собственно, и привлекло прагматичный «Автотор» при организации крупноузловой сборки с последующей крупномасштабной локализацией моделей марки, ведь переднеприводные Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro (они-то и стали техническими прообразами кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro) были позитивно встречены в РФ.
Со слов замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, пишет «Российская газета», новый Kaiyi X3 будет стоить минимум 2 117 650 рублей. Цены на продвинутый X3 Pro пока неизвестны. Это меньше, чем мы ждали, но больше заяленного ранее. Напомним, что некоторое время назад нам обещали базовый X3 не дороже 1,8 млн.
По информации с официального российского сайта Kaiyi, калининградский X3 потребителю намерены предложить в двух комплектациях — Comfort и Luxury. Базовая версия включает бесключевой доступ, систему запуска двигателя с кнопки, обогрев всех сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, кондиционер, медиасистему с тачскрином на 10,25 дюйма, цифровую приборную панель и галогеновые фары со светодиодными ДХО.
Для Luxury припасены персональное оформление экстерьера и рейлинги на крыше. Тут будут боковые подушки безопасности, светодиодные фары, эко-кожа в качестве обивки сидений, камера заднего вида, электропривод и обогрев зеркал, плюс более крупные 18-дюймовые колесные диски.
Еще более продвинутым окажется Kaiyi X3 Pro, для которого оставили единственно возможную комплектацию Luxury, включающую электронный селектор трансмиссии, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора, панорамную крышу и электрорегулировки сиденья водителя.