Меньше, но больше: дилеры назвали минимальную стоимость кроссовера Kaiyi X3

И сразу скажем, что старт продаж кроссоверов Kaiyi в России опять сдвигается. На этот раз до конца сентября в случае с моделью X3, и до октября — говоря о X3 Pro. Однако прайс на новинки частично приоткрыли уже сегодня. Увы, но приятно удивить массового российского покупателя минимальный ценник модели X3 не смог. Но при этом, спасибо, и не вспугнул на фоне активно растущих цен на новые иномарки.

Kaiyi, напомним, представляет собой бывший суббренд концерна Chery, три года назад проданный под прежним именем Cowin новому владельцу. «Чери» оставила за собой 49% акций, продолжая отвечать за техническую базу для новинок Kaiyi.

Что, собственно, и привлекло прагматичный «Автотор» при организации крупноузловой сборки с последующей крупномасштабной локализацией моделей марки, ведь переднеприводные Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro (они-то и стали техническими прообразами кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro) были позитивно встречены в РФ.

Со слов замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, пишет «Российская газета», новый Kaiyi X3 будет стоить минимум 2 117 650 рублей. Цены на продвинутый X3 Pro пока неизвестны. Это меньше, чем мы ждали, но больше заяленного ранее. Напомним, что некоторое время назад нам обещали базовый X3 не дороже 1,8 млн.