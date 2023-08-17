Haval против Chery: почему «умные» китайские авто не нужны водителям

Когда-то давно автопроизводители мерялись между собой тем, насколько далеко может уехать их детище, не сломавшись. Прошло некоторое время и надежность машин повысилась настолько, что замерять безаварийный пробег стало просто незрелищно. Тогда предметом спора между брендами стала максимальная скорость, что способны развить схожие по классу авто. Это развлечение продержалось достаточно долго, но и ему пришел конец.
Все накрылось электронным спидометром, когда радетели о всеобщей безопасности протолкнули в подавляющем большинстве стран мира законы, устанавливающие предельную скорость. Мало где она дотягивает до 130 км/ч, а в основном болтается в пределах 110 — 120 км/ч. Ну какие теперь гонки болидов? Разве что на закрытых автодромах, что напрочь исключает массовость участия, необходимую для увеличения продаж.
Последней надеждой автопроизводителей стало время разгона до 100 км/ч — параметр абсолютно надуманный, высосанный из пальца от безысходности. Но какое-то время им удавалось худо-бедно поддерживать интригу, однако очевидная искусственность предмета спора постепенно дошла до сознания широких автомобильных масс. Нужно было придумывать что-то еще.
Приманка для клиентов
Вероятно, рейтинг агентства J. D. Power явился очередным пробным камнем в поисках той приманки, которая позволила бы и дальше весело облапош… виноват, обрабатывать водителей, предлагая им удобоваримый вариант для срача с соседом по поводу достоинств или недостатков их четырехколесной собственности. Но как там говорил Воланд? «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».
В рейтинге J. D. Power бренды оцениваются по двум параметрам — удовлетворенности владельцев работой «умных» функций и распространенности этих самых функций в модельном ряду производителя. В список «умных» попали 30 передовых систем и 8 базовых технологий. Среди них можно выделить встроенную онлайн-навигацию, голосовой помощник, бортовую систему связи и функцию ее беспроводного обновления.
При этом исследователи стараются не заострять внимание на двух моментах, всплывших в результате опроса респондентов в качестве побочного эффекта. Выяснилось, что количество проблем с интеллектуальными системами снизилось, но с ними по-прежнему сталкиваются владельцы каждого третьего ТС. Ничего себе — только!
А если прикинуть, как будет чувствовать себя производитель, у которого каждый третий двигатель требует вмешательства специалиста? Да, и жаловаться на то, что в этих проклятых функциях тяжело разобраться, водители стали на 2% чаще — теперь доля пребывающих в непонятках выросла до 36%.
Измышления маркетологов
Последнее неудивительно, ибо все эти модные продвинутые системы — от лукавого. Изначальная задача автомобиля как была, так и осталась — перевозить тушку владельца из пункта А в пункт Б. И все предшествующие попытки подогреть интерес к покупке машины основывались именно на этом базовом понимании ее предназначения. Теперь все не так.
Недавно вот наткнулся на рекламу. Родителям предлагается записывать детей в новую школу не потому, что там лучше преподаватели, и не потому, что они глубже подают материал. Нет: просто она выстроена в стиле лофт…
И из автомобиля пытаются слепить нечто изначально ему не свойственное — эдакий гаджет на колесах. Как считают маркетологи, этот подход способен удовлетворить «запросы молодого поколения», ибо людям в возрасте все новомодные примочки совершенно побоку.
Навороты от лукавого
На самом деле такое объяснение — чистой воды лукавство. Во-первых, молодежь по всему миру целенаправленно отучают от дурной привычки иметь собственность, подсаживая на аренду всевозможных типов и видов. В том числе, так происходит и с автомобилями, где владение ими постепенно вытесняется каршерингом. Во-вторых, в основе электронизации машин лежит в первую очередь не забота об удобстве водителя, а желание накрутить цену, предлагая по большей части никому не нужные опции.
А в-третьих, напичканные «умной» электроникой автомобили несут в себе большую опасность для владельца. Вот ушедшие с российского рынка BMW и Merсedes-Benz отключили дилерские центры от лицензионного программного обеспечения, и машины имеют неплохой шанс вскоре превратиться в тыкву. Без вовремя сделанного ТО они могут самостоятельно перейти в сервисный режим, который не позволит им разгоняться быстрее 20 км/ч.
Вот в результате и получается, что предложенный J. D. Power рейтинг имеет очень отдаленное отношение к объективности, если оценивать его с точки зрения базовых функций автомобиля. К примеру, Chery, чьи машины ездят очень даже неплохо и по эргономике тянут если не на пятерку, то на твердую четверку с плюсом, занимает всего лишь 18 место. А Haval, не обладающий в должной мере вышеперечисленными качествами, располагается почему-то на 13 строке. Парадокс, однако.