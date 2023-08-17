Haval против Chery: почему «умные» китайские авто не нужны водителям

Измышления маркетологов

Последнее неудивительно, ибо все эти модные продвинутые системы — от лукавого. Изначальная задача автомобиля как была, так и осталась — перевозить тушку владельца из пункта А в пункт Б. И все предшествующие попытки подогреть интерес к покупке машины основывались именно на этом базовом понимании ее предназначения. Теперь все не так.

Недавно вот наткнулся на рекламу. Родителям предлагается записывать детей в новую школу не потому, что там лучше преподаватели, и не потому, что они глубже подают материал. Нет: просто она выстроена в стиле лофт…

И из автомобиля пытаются слепить нечто изначально ему не свойственное — эдакий гаджет на колесах. Как считают маркетологи, этот подход способен удовлетворить «запросы молодого поколения», ибо людям в возрасте все новомодные примочки совершенно побоку.

Навороты от лукавого

На самом деле такое объяснение — чистой воды лукавство. Во-первых, молодежь по всему миру целенаправленно отучают от дурной привычки иметь собственность, подсаживая на аренду всевозможных типов и видов. В том числе, так происходит и с автомобилями, где владение ими постепенно вытесняется каршерингом. Во-вторых, в основе электронизации машин лежит в первую очередь не забота об удобстве водителя, а желание накрутить цену, предлагая по большей части никому не нужные опции.

А в-третьих, напичканные «умной» электроникой автомобили несут в себе большую опасность для владельца. Вот ушедшие с российского рынка BMW и Merсedes-Benz отключили дилерские центры от лицензионного программного обеспечения, и машины имеют неплохой шанс вскоре превратиться в тыкву. Без вовремя сделанного ТО они могут самостоятельно перейти в сервисный режим, который не позволит им разгоняться быстрее 20 км/ч.

Вот в результате и получается, что предложенный J. D. Power рейтинг имеет очень отдаленное отношение к объективности, если оценивать его с точки зрения базовых функций автомобиля. К примеру, Chery, чьи машины ездят очень даже неплохо и по эргономике тянут если не на пятерку, то на твердую четверку с плюсом, занимает всего лишь 18 место. А Haval, не обладающий в должной мере вышеперечисленными качествами, располагается почему-то на 13 строке. Парадокс, однако.