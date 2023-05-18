Крайне опасные мелкие неприятности с автоэлектрикой, которые игнорируют большинство водителей

Бывает, что у машины в какой-то момент тускнеют лампочки — например, габаритных огней или «поворотников». Или начинают иногда работать с перебоями. Надо не откладывая выяснить, в чем дело. Поскольку так проявляется, например, плохой контакт где-то в проводке. Или появившееся короткое замыкание на корпус. Или «помирающий» генератор. В любом случае, если не выяснить истинную причину тусклых ламп, в ближайшем будущем вас может поджидать неприятный сюрприз. Скажем, в виде запоротого аккумулятора (и невозможность завести автомобиль) или начавших чудить «мозгов» двигателя.

Короткие замыкания в электропроводке опасны еще и сами по себе. И дело тут не только в риске возгорания из-за разогревшегося «коротыша». Нарушения изоляции проводов, разъемов и всяческих соединений электроприборов и других компонентов порой крайне сложно обнаружить. Самый безобидный результат короткого замыкания — утечка электричества с последующей разрядкой «в ноль» АКБ. Несколько таких эпизодов — и батарею можно отправлять на помойку. Невозможность завести авто по утру в данном случае присутствует «по умолчанию».

Хуже, если при повреждении изоляции в жгуте проводов они «перемыкают» между собой. При подобном раскладе уже не избежать трудно диагностируемых «глюков» в электросистеме машины в целом. Вплоть до «выгорания» тех или иных электронных блоков. Что вынуждает изрядно тратиться на приобретение новых деталей.