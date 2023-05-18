Крайне опасные мелкие неприятности с автоэлектрикой, которые игнорируют большинство водителей

Бывает, что у машины в какой-то момент тускнеют лампочки — например, габаритных огней или «поворотников». Или начинают иногда работать с перебоями. Надо не откладывая выяснить, в чем дело. Поскольку так проявляется, например, плохой контакт где-то в проводке. Или появившееся короткое замыкание на корпус. Или «помирающий» генератор. В любом случае, если не выяснить истинную причину тусклых ламп, в ближайшем будущем вас может поджидать неприятный сюрприз. Скажем, в виде запоротого аккумулятора (и невозможность завести автомобиль) или начавших чудить «мозгов» двигателя.
Короткие замыкания в электропроводке опасны еще и сами по себе. И дело тут не только в риске возгорания из-за разогревшегося «коротыша». Нарушения изоляции проводов, разъемов и всяческих соединений электроприборов и других компонентов порой крайне сложно обнаружить. Самый безобидный результат короткого замыкания — утечка электричества с последующей разрядкой «в ноль» АКБ. Несколько таких эпизодов — и батарею можно отправлять на помойку. Невозможность завести авто по утру в данном случае присутствует «по умолчанию».
Хуже, если при повреждении изоляции в жгуте проводов они «перемыкают» между собой. При подобном раскладе уже не избежать трудно диагностируемых «глюков» в электросистеме машины в целом. Вплоть до «выгорания» тех или иных электронных блоков. Что вынуждает изрядно тратиться на приобретение новых деталей.
Для человека далекого от мира электричества будет откровением узнать, что плохо не только нештатное заземление какого-нибудь проводка на корпус авто, но и исчезновение «массы». Чаще всего подобная неприятность подкрадывается незаметно — из-за коррозии, постепенно «подъедающей» клемму. Если в какой-то момент «отвалится» массовый контакт аккумулятора, это одно дело — он перестанет заряжаться, что аукнется потом при запуске.
Но когда ухудшается «масса», например, у блока управления мотором, водитель начинает сталкиваеться с необъяснимыми сбоями в работе движка. Не менее коварно постепенное отгнивание «земляного» провода у топливного насоса. В какой-то момент он просто перестает работать и двигатель остается без горючего — со всеми вытекающими последствиями.
Вывод из всего вышесказанного прост: надо следить за состоянием любых проводков, которые вы видите под капотом. Даже самых мелких и незаметных. Причем как за их изоляцией, так и за клеммами. Повреждения пластика следует сразу изолировать, а ржавые клеммы — зачищать от грязи и окислов, а затем дополнительно защищать от возобновления коррозии. Чтобы потом не мучиться в поисках причины глобальной поломки, вызванной выходом из строя копеечного проводочка.