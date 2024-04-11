Alfa Romeo показала новый кроссовер Milano

Итальянский автопроизводитель расширяет модельную линейку, выводя на рынок новые модели. Горячим во всех смыслах пополнением семейства стал кроссовер Alfa Romeo Milano, который поступит в продажу уже в этом году.

Машина построена на платформе CMP, которая используется в ряде других моделях концерна Stellantis. Однако с точки зрения дизайна это полностью разработка итальянской марки. Milano получил выразительный экстерьер, в котором зашифрованы отсылки к историческим моделям Alfa Romeo, а интерьер сочетает классические для марки элементы салона в сочетании с современными технологиями.

Например, «приборка» имеет характерные раструбы, однако накрывают они 10,25-дюймовую цифровую панель. Аналогичный по диагонали экран полагается и мультимедиа с онлайн-сервисами и функцией EV Routing, выстраивающей маршрут с учетом наличия зарядных станций на пути.

Фото производителя.

Длина новинки — 4170 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1500 мм, колесная база — 2560 мм. В компании заявляют, что у Milano в гибридном исполнении самый вместительный багажник в своем классе. Версия Ibrida с передним приводом имеет 136-сильную силовую установку на базе 1,2-литрового бензинового турбомотора, 48-вольтового стартер-генератора и 6-ступенчатой роботизированной коробки передач, а у полноприводной Ibrida Q4 предусмотрен дополнительный 41-сильный двигатель на задней оси.

Электрическая версия Elettrica доступна в двух вариантах мощности — 156 л.с. с батареей на 54 кВт·ч и запасом хода до 410 км, а также 240 л.с. у версии Veloce. Последняя вооружена дополнительной блокировкой дифференциала Torsen на задней оси, более спортивной подвеской с уменьшенным дорожным просветом, перенастроенным рулем и более мощными тормозами. Все модели имеют систему выбора режимов движения Alfa Romeo DNA с настройками Dynamic, Natural и Advanced Efficiency и Q4 для полноприводных версий.

Фото производителя.

Производство Alfa Romeo Milano наладят на заводе в Польше вместе с соплатформенными FIAT 600 и Jeep Avenger. Продажи новинки стартуют в сентябре. Не исключено, что модель привезут и в Россию по каналам параллельного импорта — ценителей марки в нашей стране достаточно.