Nissan показал обновленный Qashqai

Один из бестселлеров российского рынка — до ухода Nissan из России — обновился. Японская компания официально рассекретила рестайлинговый вариант кроссовера Qashqai.

У машины полностью переработана передняя часть кузова, в которой доминируют вдохновленная древними японскими доспехами решетка радиатора из десятков глянцевых трехмерных элементов, а также новые фары — часть элементов оптики «замаскирована» среди решетки радиатора, тогда как дневные ходовые огни вынесены к кромке капота. Форма фонарей осталась прежней, но их рисунок переработан в стиле «запятых» передней решетки. Изменились бамперы и дизайн колес, в палитру цветов кузова добавлены новые оттенки.

В салоне из видимых перемен — новые материалы отделки (доступны алькантара, искусственная и натуральная кожа), новые варианты декора, а также новая система фоновой подсветки интерьера.

Фото производителя.

В оснащение SUV вошли улучшенная система кругового обзора с 3D-видом, «прозрачный капот», продвинутый ассистент парковки, который с помощью GPS может фиксировать часто использующиеся места для стоянки автомобиля. Расширен перечень доступных владельцу электронных ассистентов, а штатная мультимедиа получила поддержку онлайн-сервисов Google.

Для обновленного Nissan Qashqai предложена гибридная силовая установка e-Power, в которой 3-цилиндровый бензиновый турбомотор с технологией переменной степени сжатия выступает в роли генератора энергии для зарядки батареи, питающей тяговый электромотор мощностью 190 л.с.

Как и чистый электромобиль, система e-Power во время торможения или движения накатом заряжает батарею, а функция Nissan e-Pedal Step позволяет водителю двигаться, используя только акселератор как для ускорения, так и для замедления автомобиля.