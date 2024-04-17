Лучше отремонтировать: почему нельзя покупать контрактные узлы и агрегаты

Запчасти с разборки, зачастую даже обладающие неким документом с синей печатью, не всегда позволяют решить проблему «малой кровью». В череде позитивных исходов все больше случаев, когда покупка лишь уменьшает бюджет, но не приближает к долгожданному восстановлению автомобиля. Эксперты в своем мнении однозначны: большие и дорогие узлы надо перебирать, а не покупать на вторичным рынке. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Переборка классического и массового ДВС сегодня обойдется в 100- 150 тысяч рублей, в зависимости от модели, стоимости запчастей и работы. Автоматической коробки передач — от 120 000 рублей. Цена немалая, так что многие автовладельцы пытаются найти «иголку в стоге сена», то есть исправный узел на авторазборке. Продавцы клянутся и божатся, что пробег агрегата не превышает сотни тысяч километров, а на машине японская бабушка ездила в соседнее село за рисом. Просто любила Chaser или Mark, могла себе позволить «прохватить» с комфортом.

Более того, технологии дошли до того, что предлагают перед покупкой посмотреть видео обзор, ведь агрегат не всегда находится на соседней улице. На первый взгляд, все просто прекрасно, но стоит копнуть чуть глубже — как найдутся такие «артефакты», что покупка окажется бесполезной.

Намедни в интервью порталу «АвтоВзгляд» о специфике подержанных коробок передач рассказал руководитель Московского центра автоматических трансмиссий Сергей Антонов: рассыпающиеся от простоя фрикционные диски, состоящие из бумаги и клея, быстро «приговорят» узел и вновь приведут автовладельца на СТО. Иными словами, трата бесполезная, лучше вложить ту же сумму в восстановление своей АКП:

Фото портала АвтоВзгляд.

— Считаю, что связываться с контрактными (читай — подержанными) трансмиссиями нецелесообразно. Во-первых, очень сложно найти идеально подходящую под конкретный автомобиль трансмиссию: коробки только на вид одинаковые, а на деле — все разные. Внутри разные. Эволюция в этой сфере идет очень быстро, изменения вносятся каждые полгода-год. Под модернизацию, естественно, подгоняют и программу. Электроника работает иначе, датчики по-другому расположены, так что информация так же считывается по-другому. Много отличий, -объясняет ситуацию г-н Антонов. — А самое главное, что старая, поездившая трансмиссия уже наполнена маслом.

Если такой узел долго не эксплуатировался (скажем, лежал на складе), то фрикционные диски разбухают. Вы масло новое в нее залили, дали рабочий температурный режим — это 110 градусов — и фрикционные диски начали расслаиваться. И трансмиссия тут же выходит из строя. Хотите ездить долго и быть в автомобиле уверенным — надо ремонтировать, ставить новые детали...

Аналогичного мнения придерживается и Борис Панфилов, технический специалист компании «Альфа Мотор Групп»:

— К нам недавно приехал 2,4-литровый двигатель от Toyota Camry в блестящем, на первым взгляд, состоянии. Под крышкой — идеальная чистота, свечи — еще заводские. То есть мотор прошел по нашим расчетам не более 80 000 км. Идеал! Но только, повторю, на первый взгляд. Насладившись фантастическим натюрмортом под клапанной крышкой, где не было ни задиров на распредвалах, ни какой-то грязи или нагара, решили сразу его ставить на автомобиль и столкнулись с тем, что мотор не проворачивается!

Фото портала АвтоВзгляд.

— Честно говоря, даже не ожидали такой заминки, — продолжает специалист. — Все же выглядело очень хорошо изначально. Сняли, начали снова смотреть и полезли эндоскопом в цилиндры: а там — ржавчина! То есть снятый мотор, скорее всего, помыли, не закрыв доступ химии в недра двигателя, поэтому на стенках цилиндров сначала образовалась коррозия, а потом и раковины. Теперь, чтобы вернуть ДВС к жизни, его нужно точить, а после — гильзовать. Вот такие приходят детали с разборок...

События 2022 года и их последствия реанимировали в России рынок услуг по восстановлению самых разных узлов и агрегатов: перебирают, и успешно, двигатели, коробки передач, генераторы, стартеры и многое другое. И, что самое важное, сегодня это имеет финансовый смысл. Куда больший, чем покупка «кота в мешке» с неизвестной разборки.