Exeed начал продажи обновленного кроссовера LX

Анонсированное обновление модельной линейки Exeed в России продолжается — к модернизированному кроссоверу TXL, который уже продается, присоединился и посвежевший LX. Официальный старт продаж новинки в нашей стране намечен на 18 мая.

Визуально опознать улучшенный Exeed LX можно по иной «безрамочной» решетке радиатора, новому заднему бамперу, переоформленным воздуховодам и 19-дюймовым колесам нового дизайна. В салоне изменения более масштабные — сдвоенный дисплей мультимедиа (пара 12,3-дюймовых экранов с разрешением 1920x720 пикселов каждый в едином модуле), новый мультифункциональный руль, а также спортивные сидения с интегрированными подголовниками.

Фото производителя.

В оснащение модернизированного кроссовера вошли быстрая беспроводная зарядка смартфонов мощностью 50 Вт и аудиосистема Sony. Технически модель не изменилась, сохранив 150-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробки передач. Предусмотрены варианты как с передним, так и с полным приводом.

Новый Exeed LX доступен в трех комплектациях — Premium (3 570 000 рублей), Prestige AWD (3 770 000 рублей) и Premium AWD (3 990 000 рублей).