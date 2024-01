Chery готовит к премьере 32 новинки от шести брендов

Как сообщает портал «Китайские автомобили», компания анонсировала восемь новинок марки Chery, десять Exeed, семь Jetour, пять Fulwin и по восемь — брендов Shanhai и iCar. Собственно Сhery представит четыре модели линейки Tiggo — обновленный Tiggo 9, а также три кроссовера нового поколения из семейства Tiggo 7 и Tiggo 8. Для Jaecoo J7 готовят две спецверсии, а седаны Arrizo 5 и Arrizo 8 переживут рестайлинг. Exeed готовит десятку новинок — RX, TXL и VX обновятся, а LX, RX и VX получат гибридные версии.

Под суббрендом Exlantix появится кроссовер EX, который вместе с седаном ES получит модификацию с бензиновым мотором в качестве генератора. Позже появится и минивэн Exlantix под индексом E08, кроссовер X и неизвестный пока автомобиль под кодом E0V. Jetour выпустит обновленные Dashing, X70 Plus и X90 Plus, а также удлиненный T2. В третьем квартале марка представит кроссовер S03, а ближе к концу года у T2 появятся «молодежная» версия T-L и еще одна спецверсия.

Восемь новинок обещает «электрический» суббренд iCar — это минимум три кроссовера и некий премиальный вседорожник. В 2025 году к ним присоединится еще пара SUV и даже купе. В разработке находятся восемь моделей Shanhai — это Jetour с иным дизайном. Наконец, суббренд Fulwin выведет на рынок пятерку новинок с гибридными силовыми установками.