Назло АВТОВАЗу: Владимир Путин поддержал китайский автопром в России

На российском автомобильном рынке складывается интересная ситуация. Пока Госдума пытается с подачи АВТОВАЗа остановить китайскую экспансию за счет увеличения ставок утильсбора, Президент РФ Владимир Путин, напротив, выражает друзьям из Поднебесной поддержку — с надеждой на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Пока тольяттинцы борются с марками из КНР, президент приглашает их в страну

Во время своего визита в Китай Владимир Путин заявил, что поддерживает «активное расширение присутствия» в нашей стране китайских брендов, а также выступает за совместное производство автомобилей на российских предприятиях.

— Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе, — приводит слова Владимира Путина официальный сайт администрации президента России.

Интересно при этом, что буквально накануне визита нашего президента в КНР премьер-министр Михаил Мишустин получил от Комитета по промышленности и торговли нижней палаты парламента предложение о ежегодной индексации ставок утильсбора в ближайшие шесть лет: с 2024 до 2030 год включительно. Все — ради защиты АВТОВАЗа от китайских марок, которые, несмотря на принимаемые меры, все равно остаются конкурентоспособными и привлекают все больше российских покупателей.

Впрочем, не исключено, что теперь, после заявления главы государства, Госдума сбавит обороты — придержит или вовсе откажется от предложенного плана индексации утильсбора...