Стильный, но легкий: все о технической подноготной кроссовера Omoda C5

Большинство потенциальных покупателей автомобилей бренда Omoda вполне устраивает маркетинговая легенда о том, что его машины — уже совсем не Chery в новой ипостаси, а нечто более крутое. Мы же оценим истинное «лицо» кроссовера Omoda С5, ознакомившись с его сутью — технической составляющей.

Omoda C5 — достаточно свежий SUV на российском рынке — уже весьма популярен у отечественных автолюбителей, если судить по частоте встреч с этим «компактом» на дорогах мегаполисов. Однако говорить об особенностях поведения, надежности и прочих аспектах эксплуатации этого «китайца» было бы еще рано, коли не одно обстоятельство. Omoda C5 построен на базе кроссовера Chery Tiggo 4 Pro. А уж его-то характер достаточно хорошо успели изучить и владельцы, и работники СТО.

— Omoda C5 предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов. Это базовый 1,5-литровый турбированный двигатель SQRE4T15C мощностью 147 л.с. и 1,6-литровый турбомотор SQRF4J16, развивающий 150 л.с. Первый имеет чугунный блок цилиндров, позволяющий мотору лучше справляться с температурными нагрузками и потенциально увеличивает его ресурс. Скорее всего, мотор в состоянии спокойно пробежать до капремонта 300 000-400 000 км.

В основе его 1,6-литрового «коллеги» — алюминиевый блок цилиндров. Что потенциально может негативно сказаться на долговечности движка по сравнению с чугунным аналогом. На практике же существенных проблем с надежностью у SQRF4J16 не наблюдается, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

Фото Omoda

— На переднеприводные комплектации Omoda C5 устанавливают вариаторную трансмиссию CVT25, неплохо справляющуюся со своими задачами. Однако за время эксплуатации на автомобилях Chery и ее суббрендов она получила репутацию проблемного узла. В частности, отмечаются случаи разрушения втулки первичного вала этой КП, что означает дорогостоящий ремонт, — продолжает наш эксперт. — Полноприводные версии кроссовера C5 оснащаются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Этот «робот» считается более надежным решением по сравнению с вариатором.

Передняя подвеска Omoda C5 представлена схемой McPherson. Сзади у переднеприводных версий применяется полунезависимая балка, а полноприводные модификации оснащаются независимой многорычажной конструкцией. В обоих случаях подвеска демонстрирует повышенную жесткость, как и у технического «исходника» — Tiggo 4 pro. Она обеспечивает неплохую управляемость и отсутствие существенных кренов в поворотах, но на неровностях достаточно жестко передает на кузов удары от колес. А также гарантирует относительно невысокую живучесть своих элементов: таких как ступичные подшипники и сайлент-блоки.

Одной из главных «фишек» Omoda C5 считается богатый набор электронных систем помощи водителю. Правда, несмотря на пока еще недолгую историю эксплуатации кроссовера в России, уже появились сообщения о проблемах с работой его электронных систем. В частности, о частых сбоях внешних видеокамер. Подобные неприятности нередко требуют дополнительных обращений в сервис-центр для перепрошивки программного обеспечения или замены глючных компонентов.

— Omoda C5 — относительно новая модель на рынке. Поэтому полноценно говорить о ее долгосрочной надежности пока рано. Тем не менее, учитывая, что многие ее узлы и агрегаты проверены на других моделях Chery, можно ожидать от нее достаточно высокого уровня надежности. Основные системы кроссовера, включая двигатели и трансмиссии должны без проблем отходить как минимум гарантийный срок. При правильном обслуживании и эксплуатации ресурс ключевых компонентов может составить 200 000-300 000 километров и более, — считает Максим Давиденко.