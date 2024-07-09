Вялый тормоз, бодрый «газ»: все о технической изнанке кроссовера Geely Tugella

При покупке новой машины большинство людей руководствуется информацией из всякого рода обзоров в «интернетах», а также впечатлениями от коротенького тест-драйва автомобиля в дилерском центре. И почти всегда для полноты картины им недостает данных о надежности и особенностях эксплуатации модели. Портал «АвтоВзгляд» устраняет этот пробел в отношении популярного китайского кроссовера Geely Tugella.

Под капотом Geely Tugella установлен 2-литровый турбированный двигатель мощностью 238 л.с. Это фактически клон мотора Volvo с индексом B4204T23. Его производительность, надежность, отсутствие склонности к «масложору» отмечает большинство владельцев кроссовера. Однако есть нюансы.

— Как и многие современные высокотехнологичные двигатели, силовой агрегат Tugella требует к себе повышенного внимания, поскольку чувствителен к качеству топлива, нуждается в регулярной промывке форсунок и склонен к образованию нагара на впускных клапанах, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

Tugella оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin TG-81SC, с успехом эксплуатируемой на многих моделях различных китайских автобрендов. Для поддержания агрегата в хорошей технической форме необходимо каждые 50 000-60 000 км пробега менять трансмиссионную жидкость. А еще постоянно контролировать чистоту поверхностей радиатора КП. Он там и так небольшой по размеру, а в загрязненном состоянии заметно ухудшает тепловой баланс работающего «автомата».

Построенная на той же платформе, что и родственная Volvo XC40, Geely Tugella демонстрирует хорошую управляемость и комфорт. Ее подвеска легко справляется с неровностями дороги. Однако владельцу кроссовера стоит быть осторожными с перегрузом: из-за него пружины могут преждевременно просесть.

Фото Geely

— Тормозная система Geely Tugella вызывает неоднозначные отзывы. С одной стороны, она эффективно справляется со своей задачей в стандартных условиях. С другой — однопоршневые суппорты передних тормозов могут показаться недостаточно мощными для любителей активной езды, а некоторые владельцы жалуются еще и на «ватность» педали, — предупреждает Максим Давиденко.

Отметим также, что некоторые обладатели новеньких Tugella сталкиваются с «глюками» бортовой системы IBS — «интеллектуальной системы зарядки батареи». Случается это, как правило, в холодное время года.

Справедливости ради следует сказать, что компания-производитель адекватно реагирует на выявленные в ходе реальной эксплуатации кроссовера технические «косяки». В частности, проблема «закусывания» руля машины, вызванная своеобразной работой электронного ассистента удержания в полосе, была успешно решена с помощью обновления программного обеспечения.

— Geely Tugella обладает рядом существенных преимуществ: мощный и надежный двигатель, хорошая управляемость и достойный уровень проходимости. Однако есть и моменты, требующие внимания, среди которых следует упомянуть необходимость относительно частого обслуживания трансмиссии и системы полного привода, а также некоторые особенности тормозной системы, — резюмирует Максим Давиденко.