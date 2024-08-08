Начались продажи «прототипа» Volga K40: Changan Uni-Z получил бензиновую версию

При всем богатстве российской линейки китайской компании Changan, среднеразмерного кроссовера Uni-Z в нем нет и, очевидно, не будет. Да и зачем он тут, если машина вот-вот встанет на конвейер Горьковского автозавода под именем Volga K40. Авто, напомним, в начале весны этого года презентовали в минувшем май на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» вместе с двумя другими моделями возрожденной советской марки.

И уже тогда было объявлено, что K40, как и другие «Волги», вооружат 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 188 л.с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом». Правда, на тот момент такого «прототипа» будущего отечественного авто не имелось даже в КНР: премьера Changan Uni-Z исключительно с гибридной силовой установкой состоялась в Поднебесной весной 2024-го. Возможно, именно поэтому «Группа ГАЗ» заявила, что первым на конвейер встанет седан, а затем уж очередь дойдет до вседорожников, включая «сороковку».

И это вполне логично если учесть, что продажи Changan Uni-Z с упомянутым выше ДВС начались в Китае только сейчас. С этим движком автомобиль способен развить 100 км/ч за 7,8 секунд, а средний расход бензина составляет 6,87 л на 100 км. При этом, как сообщает журнал Авто.ру, кроссовер так и не обзавелся полным приводом.

Стоимость новинки у себя на родине будет зависеть от комплектации. Ценовая вилка расположилась в диапазоне от 99 900 до 119 900 юаней, что в пересчете на рубли составит 1 179 559 и 1 415 707 соответственно. Однако надо понимать, что в России стоимость вырастет примерно в полтора раза.

В различных комплектациях кроссовер может похвастать, к примеру, камерами кругового обзора, климат-контролем с ионизатором, различными электронными помощниками, вентилируемыми сиденьями и другими опциями. Экстерьер Uni-Z-К40 украсят 19-дюймовые колесные диски, рейлинги и полностью светодиодная оптика.