В России резко подорожали все модели Ford

Производитель «раздул» прайс на компактный кроссовер EcoSport на 11 000 — 12 000 «деревянных»: его базовая комплектация оценена минимум в 963 000 рублей. На те же 12 000 подорожали и «Фокусы»: чтобы приобрести этого «американца», придется отдать от 829 000 кровно заработанных.

Дальше — больше. Еще один «паркетник» Kuga поднял стоимость на 17 000 рублей: он уедет с клиентом только за 1 476 000 «целковых». Ford Explorer стал дороже сразу на 40 000 во всех вариантах, кроме базового. «Четырехдверка» Mondeo тоже увеличила цену на 40 000: теперь, чтобы купить седан, надо заплатить от 1 425 000 «деревянных».

Отрицательная ценовая политика задела и коммерческий транспорт. Стоимость микроавтобуса Ford Tourneo Custom стала солиднее на 22 000 и теперь начинается от 2 389 000 рублей без учета скидок по программе trade in и кредита.

Надо отметить, что Ford уже неоднократно поднимал в последнее время цены на свою продукцию.