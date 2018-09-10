В России резко подорожали все модели Ford

Фото: Ford
Компания Ford подняла стоимость всех своих легковушеки почти во всех комплектациях на сумму от 9000 до 40 000 рублей. Меньше остальных увеличился ценник на седаны и хетчбэки Fiesta: за младшую модель покупателю придется отдать дополнительные 9000, начальная цена на нее теперь стартует от 830 000 рублей. Остальным повезло гораздо меньше.
Светлана Ермолаева

Производитель «раздул» прайс на компактный кроссовер EcoSport на 11 000 — 12 000 «деревянных»: его базовая комплектация оценена минимум в 963 000 рублей. На те же 12 000 подорожали и «Фокусы»: чтобы приобрести этого «американца», придется отдать от 829 000 кровно заработанных.

Дальше — больше. Еще один «паркетник» Kuga поднял стоимость на 17 000 рублей: он уедет с клиентом только за 1 476 000 «целковых». Ford Explorer стал дороже сразу на 40 000 во всех вариантах, кроме базового. «Четырехдверка» Mondeo тоже увеличила цену на 40 000: теперь, чтобы купить седан, надо заплатить от 1 425 000 «деревянных».

Отрицательная ценовая политика задела и коммерческий транспорт. Стоимость микроавтобуса Ford Tourneo Custom стала солиднее на 22 000 и теперь начинается от 2 389 000 рублей без учета скидок по программе trade in и кредита.

Надо отметить, что Ford уже неоднократно поднимал в последнее время цены на свою продукцию.

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10 сентября 2018
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