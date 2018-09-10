Как Ford отбирает хлеб у премиальных брендов

Компания Ford на российском рынке каждый второй новый автомобиль продает по программе «трейд-ин», кстати, при реализации самого большого кроссовера в российской линейке также 50% процентов покупателей сдают старый автомобиль в счет оплаты свежего.

При этом «паркетники», реализованные по этой программе, занимают 58% от всех «Эксплореров». Надо отметить, что только 7,8% из них забирают, отдав старенький «Форд», остальные меняют машины других иностранных брендов. Кстати, десятая часть из них — это авто премиальных марок.

Напомним, что сегодня производитель предлагает Ford Explorer в трех комплектациях всего с одним мотором: с 1,5-литровой V-образной бензиновой «шестеркой» мощностью 249 л. с., работающей совместно с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Неприхотливый двигатель «питается» экономически выгодным АИ-92. Расход топлива в смешанном цикле составляет 12,4 л. Клиренс автомобиля равен 211 мм. Ценник на кроссовер стартует от 2 399 000 рублей.