Что делать, если у машины с «автоматом» на ходу отказали тормоза

«Пропали тормоза» — ситуация крайне неприятная для водителя любой машины, от легковушки до большегрузной фуры. Но у нас-то ситуация еще сложнее — «коробка» автоматическая. В посление годы на множестве моделей легковушек стали применять не классический механический ручной тормоз, а электрический «ручник». На большой скорости электроника просто не даст его включить, а потому он для экстренной остановки при отказавших тормозах не применим.

Итак, мы за рулем авто на скоростной трассе и в какой-то момент понимаем, что нажатие на педаль тормоза к замедлению не приводит. Что делать? Во-первых, нужно прекратить панику и вспомнить, что гидросистема тормозов практически любого авто состоит из нескольких контуров — один отвечает, скажем, за правое переднее и левое заднее, а второй — за правое заднее и левое переднее. И когда давление тормозной жидкости упало в одном из них, второй контур может быть вполне еще работоспособен.

Чтобы заставить его действовать, необходимо резкими сильными выжимами «проваливающейся» педали «прокачать» гидросистему. После подобной процедуры тормоза (хоть какие-то!) могут на некоторое время появиться, дав возможность безопасно остановиться.

Хуже всего ситуация с отказавшими тормозными механизмами в случае, если АКП у нас не имеет ни режима ручного переключения передач, ни возможности включить повышенную, ни принудительного ограничения выбора передачи выше 3-й или даже 2-й.