В России выросли цены на автомобили Lexus

Самый большой внедорожник марки LX прибавил в цене значительнее: тем, кто собирался купить именно эту модель, придется отдать дополнительно от 51 000 до 137 000 «целковых» в зависимости от комплектации. Такой автомобиль станет вашим за сумму, начинающуюся от планки в 6 212 000 рублей.

Ценники «взлетели» еще на один внедорожник и оба кроссовера бренда, тоже на довольно внушительные суммы: от 52 000 до 92 000 «деревянных». «Вездеход» Lexus GX уедет из дилерского центра к владельцу минимум за 4 193 000 кровно заработанных, а «паркетники» NX и RX теперь стоят от 2 360 000 рублей и 2 902 000 «монет» соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Стоит сказать, что компания Lexus в августе у нас реализовала 2268 автомобилей, прибавив к доле продаж 12% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. С начала года бренду удалось продать 15741 машину, увеличив показатели на 8% относительно 2017 года. Компания по продажам в российском рейтинге заняла 17 место, разместившись между марками Chevrolet и Datsun.