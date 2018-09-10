Что делать, если гаишник обругал водителя

Судя по видеороликам в Сети, нецензурная брань из уст полицейских — далеко не редкость, и наверняка многим водителям приходилось быть тому свидетелями. С одной стороны, все мы живые люди, и эмоции в стрессовой ситуации зачастую берут вверх. Но с другой — стражи порядка по роду своей службы постоянно призывают простых граждан к ответственности, культурному поведению и, следовательно, сами должны быть в этом отношении достойным примером.

Тем более, что в полицейских уставах указано, что сотрудник в любых условиях должен быть вежливым и тактичным с гражданами, обращаться к ним на «вы», а вои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих наши с вами честь и достоинство.