Что делать, если гаишник обругал водителя

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, беспокойному водителю грозит штраф в размере от 2500 до 40 000 рублей. А что делать, если сам страж порядка позволил себе обматерить автомобилиста? Как в этом случае можно привлечь представителя власти к ответственности?
Судя по видеороликам в Сети, нецензурная брань из уст полицейских — далеко не редкость, и наверняка многим водителям приходилось быть тому свидетелями. С одной стороны, все мы живые люди, и эмоции в стрессовой ситуации зачастую берут вверх. Но с другой — стражи порядка по роду своей службы постоянно призывают простых граждан к ответственности, культурному поведению и, следовательно, сами должны быть в этом отношении достойным примером.
Тем более, что в полицейских уставах указано, что сотрудник в любых условиях должен быть вежливым и тактичным с гражданами, обращаться к ним на «вы», а вои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих наши с вами честь и достоинство.
А вот главное: «в разговоре с гражданами сотрудники обязаны проявлять спокойствие и выдержку, не должны вступать в пререкания, терять самообладание, отвечать грубостью на грубость и в своих действиях не руководствоваться личными неприязненными чувствами».
Кроме того, никто не отменял Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ. Пункт 4 статьи 11 гласит, что «в речи сотрудника органов внутренних дел исключается использование нецензурной брани, сквернословия и выражений, подчеркивающих негативное, презрительное отношение к людям».
Так что если страж порядка позволяет себе хамить и обкладывает вас трехэтажным матом, его можно привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О полиции» (статья 27, пункт 12).
В этом случае у водителя есть право обратиться с жалобой к его вышестоящему начальству, которое обязано провести служебную проверку. Другое дело, что всем известна пословица «рука руку моет», и никто не отменял круговую поруку. Ведь нет никаких гарантий, что дело благополучно «замнут».
Поэтому в такой ситуации имеет смысл обращаться не только в структуры государственного контроля, но и общественного — Общественную палату РФ, к специальным наблюдателям и местным гражданским советам. Грубый гаишник может отделаться не просто формальным служебным выговором, но даже увольнением из рядов МВД.
Мало того, стражу порядка можно инкриминировать еще и административную ответственность. Если вы убедите суд или прокуратуру в том, что гаишник вас действительно оскорбил, унизил ваши честь и достоинство в неприличной форме, с него, как с должностного лица, могут взять штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей (КоАП РФ Статья 5.61). Главное, предъявить убедительные доказательства — видеозапись и показания свидетелей.